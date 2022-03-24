Данилко и Мишина показали сходство между гитлеровской Германией и путинской Россией в метких видео

Актриса Ксения Мишина и певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) сравнили вооруженное нападение России на Украину в 2022 году и Вторую мировую войну, когда нацистские захватчики уничтожали города по всей Европе. Знаменитости опубликовали ролики, где показали схожесть между нападением правителя Германии Адольфа Гитлера и президента РФ Владимира Путина.

Авторами видео является медиа Neveragain, которое на разных языках рассказывает, что на украинских территориях война идет по сценарию Второй мировой. Отмечая День победы над нацизмом много лет подряд, мир повторял "никогда снова", а сейчас россияне так же уничтожают города-герои Украины.

Ксения Мишина упомянула, что 24 марта прошел месяц с начала полномасштабного вторжения в Украину. "Я не знаю, кто позволил Путину забирать наши жизни, наши дома. Я не знаю большего зла на нашей планете", – написала украинская актриса.

Видео дня

На видео показали, что фашисты уничтожали города и устаивали геноцид, как и русские оккупанты сейчас убивают детей. Путин шаг за шагом повторяет за Гитлером, который в 1939-м втянул мир в самые кровавые годы за все время существования человечества.

Андрей Данилко также призвал мир не допустить третьей мировой войны. Он назвал Гитлером президента РФ Путина. Нацисты уничтожали Варшаву, Париж и Бирмингем, как в 2022 году россияне бомбят Мариуполь, Сумы, Чернигов и другие населенные пункты в Украине.

В видео показали сходство, в 4 утра в СССР объявили о нападении Третьего Рейха, в то же время спустя 81 год российские ракеты начали бомбардировку украинских городов.

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