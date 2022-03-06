Алексиевич пояснила, почему Путин хуже Сталина, а война России против Украины страшнее, чем Вторая мировая

Белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов, обладательница Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич назвала войну России против Украины намного страшнее за Вторую мировую. Она считает угрозы Путина ядерным оружием сумасшедшими, однако боится, что политики других государств не остановят планы президента-диктатора.

Также Алексиевич назвала российскую пропаганду примером "преступной журналистики", а Путина сравнила со Сталиным. Первый, по мнению писательницы, оказался большим злом. Свои мысли знаменитость родом из Ивано-Франковска озвучила в эфире белорусской редакции Радио Свобода.

Нобелевская лауреатка назвала президента РФ хуже фактического основателя тоталитарной диктатуры в СССР, поскольку у первого нет никакой человеческой идеи.

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"Сталин – это тоже был фашизм, но наши родители защищали Родину. А теперь это зло, которое не укладывается в человеческое воображение. На войне надо убивать, это бесчеловечное дело. Но ты все-таки оправдывал себя, защищая свою землю. Это сейчас происходит с украинцами", – прокомментировала Светлана Александровна.

Она назвала всех военных ВСУ – героями, которым пришлось столкнуться с событиями страшнее, чем Вторая мировая война. Писательница призвала соотечественников-белорусов не воевать против Украины, а сдаться или стать на сторону украинцев.

"Сейчас это зло в ХХІ веке еще хуже. Недавно я разговаривала с россиянином в Берлине. Видишь мужчину, сидящего в хорошей машине, в хорошем костюме, и такая ненависть в нем, когда мы говорили об Украине. Это гораздо страшнее, чем мне рассказывали о Второй мировой войне... Что касается украинцев, то эти люди меня вдохновляют. Я любила свою бабушку, своих украинских родственников, но не знала, насколько глубока сила украинцев. Я не имела этого понятия. Эти страшные кадры, когда в украинское село заходят российские танки, а бабушки с палками, старики, дети бросаются на эти танки, становятся на колени", – поделилась журналистка.

Она также отметила, что Владимир Зеленский "за это время прожил 20 лет". Потрясения и чувства на его лице сегодня, по мнению писательницы, отражаются на лицах всех украинцев.

Алексиевич удивлена, как сильно пропаганда от российских СМИ повлияла и продолжает влиять на граждан РФ.

"Казалось бы, умные, образованные люди, а говорят – "правда неизвестна", "хохлы тоже виноваты". И это после того, что превратили Харьков (видим скелет самого красивого города), во что превратились другие города и села, после того, как дети, обнимаясь с котами, спят в метро и подвалах. Как после этого можно сказать: "Знаете, они там тоже виноваты, разозлили Путина", – отметила писательница.

Как писал OBOZREVATEL, известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров записал обращение к Вооруженным силам Украины. Он заявил, что наши воины – герои, и все ими гордятся.