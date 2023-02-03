Даниэль Селем удочерит девочку, которую спас из-под обстрелов на передовой: ей сейчас 4 месяца

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, после 24 февраля отправившийся защищать Родину на фронт, готовится стать папой маленькой девочки, которую сам спас из-под обстрелов. Все родные малышки погибли от рук российских оккупантов.

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Впрочем, компетентные органы позволят герою забрать ребенка только после окончания войны. Об этом Даниэль Селем рассказал в интервью Славе Демину для его YouTube-канала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас воин не может оформить попечительство над девочкой и полноценно удочерить ее из-за военной службы. В случае его ранения или смерти никто не сможет забрать малышку, поэтому сейчас о ней заботятся в специальном учреждении.

"Эта девочка будет моей дочерью. Я уверен. Ей сейчас уже четыре месяца. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрела. Но это будет. Это очень интимная история для меня", – сказал артист.

Для того чтобы удочерить спасенного ребенка, Даниэль Селем проходит много проверок и собирает документы.

"Я думал, что смогу это сделать очень легко. Но нет. Только после войны. Я даже опекунство сейчас не могу оформить, потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, кому я могу его отдать", – объяснил боец.

Родная дочь ведущего, 7-летняя Санта-Луна обрадовалась новости, что у нее будет сестренка, рассказал Селем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Даниэль готов совершить самоубийство, если вынужден будет сдаться в плен. Ведущий заверил, что ему хватит смелости застрелиться или взорваться.

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