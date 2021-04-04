Дан Балан вернулся на 'Голос країни-11' и стал 'советником' Кароль

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" снова появился молдавский певец Дан Балан, который в этом сезоне проекта стал "советником" Тины Кароль.

Судьи и зрители очень обрадовались увидеть исполнителя. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Так, в 2019 году Балан был наставником девятого сезона вокального талант-шоу, где одержал победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой. Затем повторно на этом же проекте появился в 2020 году.

Стоит отметить, что украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан неоднократно подогревали слухи о своем романе романтическими разговорами и поступками во время эфиров "Голос країни-10". Поэтому все в предвкушении того, чтобы узнать, что на самом деле происходит между знаменитостями.

Напомним, во время суперфинала "Голос країни-10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан, которым на протяжении долгого времени приписывают роман, презентовали романтическую песню. Так, после второго этапа борьбы участников проекта за победу артисты порадовали зрителей совместным выступлением.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" показали первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.