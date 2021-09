Dakh Daughters – о Евровидении, концерте к 30-летию Независимости Украины и самом необычном корпоративе. Интервью

С участницами экстравагантного украинского фрик-кабаре Dakh Daughters встречаемся в уютном ресторане возле Одесской оперы в рамках 12-го ОМКФ. Артистки шутят, что решили прийти на встречу всем составом, и просят у официанта принести дополнительные стулья.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL они рассказывают о возможности участия в Евровидении, грандиозном концерте ко Дню Независимости, языковых квотах, российских гастролерах и самом необычном корпоративе в карьере.

– Как относитесь к украинским артистам, выступающим сейчас в России?

Анна Никитина: Мы никого не осуждаем, но у нас другой путь. Невозможно осуждать людей, сформированных в том мире. Это люди советского времени, советской ментальности. И они сделали свой выбор.

Не могу позвонить Ани Лорак и объяснить ей все.

Наталка Галаневич: Я не хочу, чтобы их войска стояли на территории моей страны. Мне больно, трудно и неприемлемо. Конечно, хочется, чтобы в нашей стране была единодушная гражданская позиция, но у меня нет другой возможности повлиять, кроме как своим примером показывать и убедить других. Не могу позвонить Ани Лорак и объяснить ей все.

– Но должна же быть какая-то регуляция шоу-бизнеса. Ведь они там берут кассу, а потом приезжают сюда и здесь берут кассу.

Соломия Мельник: Пройдет время, и эта зависимость от российского рынка исчезнет. Последние два президента Украины идут в одном направлении. Я не говорю, кто из них хороший, а кто плохой, но направление единое – в ЕС. И это хорошо. Если вся страна начнет мыслить иначе, все изменится.

Когда мы обсасываем все русское, то попадаем в болото.

Руслана Хазипова: Когда мы обсасываем все русское, то попадаем в болото. Нам надо двигаться вперед, не обращать на это внимания. Мы тратим на это столько ресурсов и эмоций. Друзья, нам есть куда девать энергию.

– Почему не едете на Евровидение?

Р. Х.: Сначала наши коллеги "ДахаБраха" были специальными гостями, потом "ЦеШо" принимали участие в Нацотборе (руководителем групп DakhaBrakha, Dakh Daughters, "ЦеШо" является режиссер Влад Троицкий. – Ред.). А теперь никто не знает, посмотрим, как карта ляжет.

С.М.: Мы – андеграундное искусство, а "Евровидение" – это все-таки конкурс для масс. Наша фишка в том, что мы работаем вживую. На конкурсе свои условия, и это может убить нашу энергию.

– Часто говорят, что "Евровидение" является не достаточно честным конкурсом. Например, солистка Go_А рассказывала мне, что реакция зрителей на их выступление была даже мощнее, чем на итальянцев, но им не дали первое место. Согласны с этим?

С.М.: Да, есть такое.

Г.Х.: Хотя голосуют не только судьи, но и вся Европа.

– Я бы очень хотел, чтобы вы поехали на конкурс.

Г.Х.: Ха-ха, ну хорошо. Вы предложили, мы услышали.

Концерт к 30-летию Независимости Украины это немножечко как "95 Квартал".

– Концерт к 30-летию Независимости Украины стал скандальным еще до начала. Одни артисты обиделись, что их не пригласили, другие наоборот отказывались петь. Как вы относитесь к идее организации подобных мероприятий и приглашали ли вас?

А.Н.: К счастью, 24 августа мы играли в Польше в рамках празднования Дня Независимости Украины.

Н.Г.: То есть нас пригласили – мы не обижены! Тоже выступали на государственном уровне.

– Раньше таких концертов не было, правда?

Г. Х .: В таком формате нет, потому что это немножечко как "95 Квартал".

С. М .: Вообще очень важно отметить эту дату. Проблема в другом, что остались вот эти стереотипы, традиции советских помпезных празднований. У нас нет пока эстетики делать это со вкусом.

Г. Х .: Насколько я поняла, этим концертом хотели провести какую-то черту, вспомнить музыку, созданную в течение этих 30 лет. Вот она такая... Но опять же, они брали не андеграунд, а такой массовый продукт – своеобразный борщ. Но при этом там есть много артистов из "Территории А". Мне это вселило надежду.

– Поддерживаете языковые квоты? Это эффективно?

Н. Г.: Я думаю, да. Эффект есть. Благодаря квотам появилась более разнообразная украинская музыка. Некоторые считают, что это слишком жесткие требования, поскольку у нас есть много русскоязычного населения и, собственно, создателей русскоязычного контента тоже. Но, как по мне, это единственный путь, чтобы развивать национальную музыку, чтобы она была многогранной.

Г. Х .: Так сложилось, что именно в это время мы родили украинское кино и музыку такого уровня, о котором говорят в мире. Оказалось, что это самобытный продукт. Он не похож ни на что другое, ни по стилю, ни эмоционально, ни по контексту.

– Почему в Европе такой спрос на все украинское?

Г. Н .: Там есть индустрия. Определенная система, помогающая людям творить. Если говорить о Франции, то мы почти всегда выступаем там на национальных сценах в театрах.

Нет такого, что один человек зашел и умер.

Г. Н .: Короче, у них нет денег на то, чтобы содержать 650 человек в театре, которые ничего не делают. Они приглашают отдельно взятый проект или коллектив.

Г. Х .: И каждые несколько лет меняется режиссер в театре. Нет такого, что один человек зашел и умер (занимал должность, пока не умер. – Ред.).

– Кто еще в Европе работает в жанре фрик-кабаре?

Г. Х .: Больше никто. Ведь это идея Влада Троицкого.

Г. Н .: В похожей эстетике работают The Tiger Lillies и The Dresden Dolls. Когда-то давно, когда мы только начинали, The Tiger Lillies стал для нас своеобразным референсом.

Н. Г.: А для меня был кумиром "Федот" (Андрей Федотов, до 2013 года был фронтменом группы "Перкалаба", позже – солистом группы "Gogodzy Gański". – Ред.), царство небесное. Когда я его впервые увидела в 2005 или 2006 году, кажется, то для меня это стало примером того, как артист должен выступать на сцене.

Р. Х.:Я даже с ними в тур ездила и выступала.

Н. Г .: Я растрогалась, когда увидела фрагмент нашего фильма "Розы. Фильм-кабаре" (реж. Ирена Стеценко), где мы в последний раз виделись с Федотом.

Люди на наших корпоративах даже откладывают еду

– На корпоративы вас приглашают – на свадьбу, например?

Г. Х .: Очень редко. Год назад у нас был интересный корпоратив в Одессе – празднование дня рождения. Пригласили исполнить в музее часть нашего интеллектуального спектакля. Имениннику показывали Национальный художественный музей в Одессе и вот вдруг – "Dakh Daughters" репетирует в одном из залов.

– Это был сюрприз?

Г. Х .: Да, для каких-то киевских ребят. Но в целом подобные заказы у нас бывают редко – это не та музыка, под которую можно отрываться. Люди даже откладывают еду, потому что идет обмен энергией, хочешь ты этого или нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Dakh Daughters еще раз показали всему миру, что "Крым – это Украина". Во время выступления в Париже они исполнили песню "То моє Чорне море", чем вызвали бурные аплодисменты зрителей.