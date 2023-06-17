'Ничего не сделали плохого': Каменских рассказала об отношениях с Потапом и призналась, что увлеклась алкоголем

Украинская певица Настя Каменских, которая в последнее время все меньше делится своей жизнью в социальных сетях, призналась, что предыдущий год был для нее очень тяжелым в эмоциональном плане. Она начала принимать антидепрессанты, стала злоупотреблять алкоголем и заметно набрала вес. Также вокалистка столкнулась с серьезной депрессией и обратилась к психологу.

Видео дня

В интервью с Машей Ефросининой супруга Потапа отметила, она начала пить, чтобы забыться. Однако в определенный момент поняла, что может погубить свою жизнь и нужно взять себя в руки. За время войны артистка набрала семь лишних килограммов, но они ее вовсе не смущают (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В тот момент я не понимала, вернусь ли к нормальной жизни, потому что у меня может поехать крыша.... Я могу показать свои слабые стороны, для меня это не проблема. Тяжело всем. Боль – это наши двери. Двери вперед. Было плохо. Но если сравнивать с ситуациями, я нифига не пережила. Я с собой разговариваю, со своими чувствами. Каждую ракету я чувствовала. И тогда я увидела все черное. Аритмия, атаки, алкоголь, страдания. Я понимала, что нужно с собой договориться", – поделилась Наст Каменских.

Кроме того, селебрити еще раз убедила украинцев, что у них с Потапом стабильные отношения, и пара не думает о расставании. По ее словам, супруги сейчас много работают, потому у них не хватает времени для общих выходов или ведения блогов.

"Потап тоже человек, мы ничего не сделали плохого... Мы точно смотрим в одну сторону. И для меня это важно. Мы не разводимся. Много про это говорят и я знаю почему, потому что мы в Instagram ничего не постим. Просто не до этого. Он сейчас очень много работает. Мы заняты. Мы все люди. Мы доверяем Вселенной. А если я не поела и не выставила еду в Instagram, это означает, что я полгода не ем? Что это за выводы такие?", – возмущенно отреагировала поп-дива.

Как недавно сообщил OBOZREVATEL, Алексей Потапенко поздравил Настю Каменских с годовщиной свадьбы и оконфузился. Продюсер также прикрепил к посту русскоязычную песню, что очень не понравилось фанатам. Подробнее читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!