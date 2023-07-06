'Дай пинок под зад Баскову': в сети высмеяли изменения во внешности Лорак и 'подсказали', как можно заработать. Фото

Предательница Украины Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) продолжает мастерски игнорировать геноцид родного народа. Она ездит на отдых со своим бойфрендом – творцом позитивной кармы Исааком Виджраку и демонстрирует новый имидж в личном блоге. Певица разгневала фолловеров постом, лаконично написав под ним "Лето". Украинцы отметили, что для них второй год продолжается зима.

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Свежий кадр Каролина распространила в Instagram. На нем путинистка позирует напротив зеркала. Пользователи сети назвали данный снимок "рекламой силикона", подчеркнув, что артистка из-за косметических процедур все меньше похожа на себя (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как известно, Куек сейчас испытывает финансовые трудности. Исполнительница не платит налоги в РФ и "утопает" в долгах. Потому юзеры подсказали изменщице, как можно заработать денег. Звездная блондинка Оля Полякова недавно потроллила Баскова и Лепса, обещающих выплачивать по миллиону рублей российским военным за подбитый танк Leopard. Полякова в свою очередь призвала давать им пинки под зад за 1000 долларов. Так, подписчики Каролины напомнили ей, как она может прославиться и улучшить материальное положение.

" Дай пинок под зад Баскову и Лепсу и получи две тысячи баксов от Оли Поляковой", "Дочь отдала, Украину слила, мужа провтыкала, массажиста охомутала... Так держать! Дива! Не забудь дать пощечину Киркорову и Лепсу, тогда прославишься, а не этой дешевой фонограммой...", "Как всегда информативный пост с глубоким интеллектуальным смыслом", "Это насколько нужно любить деньги, чтобы продаться", – высмеяли вокалистку в сети.

К слову, Ани Лорак после дня рождения дочери Софии 12 июня, отдала девочку на каникулы к отцу – Мурату Налчаджиоглу. Сейчас бизнесмен вместе с наследницей, новой женой Лилией и ее дочкой от первых отношений находится в Турции. По всей видимости, 12-летняя красавица прекрасно проводит время с мачехой и не спешит домой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Игорь Кондратюк резко высказался об Ани Лорак и доказал, почему ее позиция однозначна. По мнению шоумена, свое отношение к Украине предательница продемонстрировала еще задолго до полномасштабного вторжения России. Чтобы узнать детальнее – переходите по ссылке.

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