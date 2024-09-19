Comedy Club – все: почему это хорошая новость для украинцев и как на самом известном комедийном шоу России 'зомбировали' зрителей

Самое популярное в России юмористическое шоу, которое годами обожали украинцы, Comedy Club объявило о своем закрытии после смерти "главы комедии в российском шоу-бизнесе" Александра Маслякова. На самом деле это хорошая новость для украинцев, ведь из-за шутливого формата россияне могли самым легким способом "зомбировать" свою аудиторию.

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Интересно, что ранее руководительница телеканала "ТНТ", на котором всегда транслировали шоу, Тина Канделаки намекала, что Comedy Club будет перезапущен после того, как один из самых популярных комиков РФ Гарик Харламов стал креативным директором. Как утверждают росмедиа, она убеждала, что юморист "предложил огромное количество новых идей, это касается сцены, музыки, наполнения, старых, новых резидентов, самого юмора". Как видим, недолго музыка играла...

Comedy Club транслировали еще с 2005 года. За это время в эфир вышло более 800 выпусков и 20 сезонов. И, на первый взгляд, совершенно невинное шоу действительно имеет немало скрытых пропагандистских моментов. Как минимум, то, что этот продукт создают в РФ, а его спрос на территории Украины является немалым вкладом в российскую казну, ведь пересмотры конвертируются в заработок, с которого уплачивают налог государству.

Более того, именно это шоу годами появлялось в трендах украинского YouTube.

Блогер NATELLA KIRS ранее разбирала Comedy Club на пропагандистские нарративы. Она продемонстрировала несколько случаев, когда из-за юмора унижали другие страны и возвеличивали "мощь" РФ. Так, во время одного из выпусков в 2019 году комики реализовали сценку с сексуальным подтекстом, в которой Россия "поставила на колени" НАТО.

Среди подобных "шуток" было также высмеивание людей с ЛГБТ-сообщества и гендерного выбора, который якобы касается только США. После начала полномасштабной войны фокус юмора немного сместился и Гарик Харламов вместе с другими лицами российского шоубиза начали строить свои сценки вокруг отсутствия войны, а точнее называть ее "беспорядком", и бесстрашием перед санкциями Америки и ЕС.

Блогер также подчеркнула, что любые шутки на политическую тематику с псевдовысмеиванием лидеров мнений и самого диктатора Владимира Путина всегда заранее одобрены. Это позволяет шоу охватить также оппозиционную аудиторию и постепенно ее "зомбировать". Подобный способ касается также украинцев, которые за 10,5 лет войны и 2,5 – полномасштабного вторжения не отказались от российского контента.

Ранее OBOZ.UA писал, что на прощание с Александром Масляковым пришла бывшая команда КВН со Львова.

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