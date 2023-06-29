Чулпан Хаматова ответила россиянам, которые умоляли ее вернуться и 'гарантировали безопасность': я могу стать на колени, но не хочу

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время оправдала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, а в 2022 году вместе с детьми переехала в Латвию, рассказала, что ее умоляли вернуться. Звезде готовы были простить все антивоенные призывы и "гарантировали безопасность".

Видео дня

Однако артистка не хотела слушать жалкие предложения и осталась при своем мнении. Ее слова процитировали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

По словам Хаматовой, ей звонили люди, "связанные с исполнительной властью", а следовательно, власть имущие бы не препятствовали возвращению звезды.

"Сначала звали назад. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: "Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали". Я даже не слушала. Однажды повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: "Больше не звони мне", – поделилась актриса.

Она убеждена, что может в любой момент вернуться в Россию, хотя теперь ей придется долго и искренне извиняться, чтобы возобновить там карьеру.

На это звезда не соглашается, ведь не представляет, как общаться с людьми, открыто поддержавшими геноцид украинцев.

"Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что "отгребу" сразу, но могу вернуться, стать на колени, сказать: "Была не права". Но не хочу этого. Вернусь ли я? Не знаю. Боюсь думать об этом. встречаться с людьми, с которыми ты проработала такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно", – подытожила Хаматова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что латвийский режиссер заявил, что его подопечная Чулпан Хаматова коммуницирует с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Истерикой россиян можно насладиться здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!