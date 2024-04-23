'Была двойная продажа'. Звезда 'Бешеной свадьбы' призналась, что с мужем 'в одну минуту стали нищими'

Популярная украинская актриса Леся Самаева призналась, что с началом большой войны прошла с мужем испытание "отчаянием и сплошным безденежьем".

Перед российским вторжением у артистки были приглашения в четыре кинопроекта, однако после 24 февраля 2022 года кинопроцесс остановился, а театры, в которых работали Самаева и ее муж, актер Андрей Саминин закрылись на неопределенный срок. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Как жили, когда не было работы? – вспоминает актриса. – Я бы даже сказала, что никак. В одну минуту фактически стали нищими. В преддверии войны была утверждена в четыре проекта, а затем вдруг все отменилось. Первое время спасали какие-то сбережения, а потом жили в кредит – брали деньги вперед с банковских карт. Самое интересное, что когда поступали просьбы о помощи, открывала карточку, видела, какой минус, но все равно пересказывала, думая: как-то будет. И еще часто вспоминалось, как прекрасно мы жили. А потом – без работы, без ничего. Это страшно – отчаяние и сплошное безденежье".

Со временем актриса начала активно сниматься и играть в театре. Сейчас говорит, что даже в такое непростое время, какое переживают украинцы, нельзя прекращать строить планы на счастливое будущее.

"Мечты обязательно должны быть: в любом возрасте и времени, – говорит Самаева. – Но важно не просто мечтать, а приближать свою мечту. К примеру, я очень хотела жить на земле, хотя родилась и выросла в Киеве. Мечтала о кусочке земли вплоть до дрожжи. Помню, еще до войны поделилась этим с коллегой, а он говорит: "Ты должна не просто хотеть, а визуализировать мечту. Воображать, как ходишь уже по тому участку, что-то делаешь в саду". Я стала такое практиковать, и через полгода мы с Андрюшей приобрели свой клочок земли".

"Однажды рассказала актеру Константину Костышину, что хочу приобрести землю, – продолжает актриса. – Оказалось, и у него есть такая мечта. Говорит: "В Василькове что-то предлагают". Мы уехали, посмотрели. И просто чудом не вляпались в аферу. Впоследствии оказалось, что там была двойная продажа. Что вы думаете? Проходит время, Костя признается моему Андрею, что будет брать участок. "Знаю, что Леся очень хотела тоже, вы посмотрите", – добавляет. И благодаря Косте мы приобрели землю. И стали соседями".

Ранее OBOZ.UA писал, что ныне находящийся в рядах ВСУ актер Константин Костышин эмоционально ответил на упреки, что купил под Киевом дом благодаря съемкам в сериале "Возвращение Мухтара", где работал с российскими актерами.

Полное интервью с актрисой Лесей Самаевой на OBOZ.UA читайте здесь.

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