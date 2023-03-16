Что значит тату на лице у популярных звезд. Фото

Татуировки ежегодно становятся еще популярнее, самые популярные среди звезд – мини-тату на лице. Рэперы не боятся экспериментировать над внешностью и полностью забивают голову рисунками.

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Звездные красотки тоже не отстают от трендов и набивают миниатюрные надписи на голове. OBOZREVATEL рассказывает, что означают татуировки на лице знаменитостей.

Келайни

Татуировки американской певицы и танцовщицы Келайни являются одними из самых популярных среди звезд. На ее лице набит бумажный самолет и четыре маленькие точки возле глаз.

Над бровью у нее написано красной краской "love". Когда звезда делает макияж, она часто зарисовывает их тональным кремом. Возле уха Келайни набила символ Червивой дамы из колоды карт, это свидетельствует, что она покорительница сердец. Океанская волна на шее символизирует желание жить свободно.

Кара Делевинь

Обычно моделям запрещено делать тату, особенно на лице. Однако британской супермодели Кари Делевинь это не помешало покорить мировые подиумы. У манекенщицы набит бриллиант на ухе и три звезды вокруг, которые символизируют созвездие Южного Креста – это бразильский символ, который она сделала во время поездки в Рио-де-Жанейро.

Эмбер Роуз

Американская актриса Эмбер Роуз любит экспериментировать с внешностью, чем подогревает интерес поклонников. Сейчас звезда постриглась очень коротко и выкрасилась в светлый. Певица и актриса не постеснялась показать любовь к своим детям, набила их имена на лбу Баша и Слеша.

Тревис Баркер

У американского музыканта и рэпера Тревиса Баркера 70% тела покрыто татуировками. На голове у него много рисунков и надписей. На щеке написано "благословение", по его словам именно это чувствовал с детства. На его затылке написано: "Один шанс, одна жизнь".

Лил Уэйн

У рэпера Лила Уэйна есть надпись "Бойся Бога" на веках и буква "С" в честь его матери Читы. У него набито две слезы под правым глазом, которые означают непрощенную обиду, а также фраза "Я являюсь музыкой" на правой скуле. Список рисунков на физиономии Лила Уэйна можно продолжать: есть крест, ракета, молния, символ мира и цветок.

Аарон Картер

Певец Аарон Картер сделал татуировку в виде медузы на лице. Он верит, что это амулет от нехороших вибраций. Аарон писал в соцсетях: "Она мой защитник. Если ты относишься ко мне погано, моя Медуза посмотрит в глаза и превратит тебя в камни".

Пост Мэлоун

Татуировки являются визитной карточкой американского рэпера Пост Мэлоуна. У него набит череп на левой стороне лица, огромный паук и девушка со змеей, которая вылезает изо рта. Кроме того, на лице и у бровей написаны важные для него послания. Когда-то он считал себя никчемным, а тату помогли ему поднять самооценку.

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