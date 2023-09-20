'Что ты сделала со своим безупречным лицом?' Бывшая невеста Кличко смутила сеть кардинальной сменой имиджа

Американская актриса Хайден Панеттьери, встречавшаяся с Владимиром Кличко с 2011 по 2018 год, решила кардинально сменить имидж. Бывшая невеста спортсмена выбрала неординарную прическу, мнения фанатов о которой разошлись.

Об этом стало известно со страницы Хайден в Instagram. 19 сентября она выложила фотографии в новом образе, поблагодарив парикмахера и добавив, что ей очень нравится новый "арбузный вайб".

Сначала Панеттьери покрасила свои блондинистые локоны в нежно-розовый, потом добавила светло-зеленые корни. К тому же на фото сложно не заметить филлеры. Однако в комментариях под постами можно найти немало одобрений:

Видео дня

"Тебе так подходит этот цвет!"

"Имеешь великолепный вид, несмотря ни на что"

"Хайден – королева"

"Мне нравятся "арбузные" волосы, с ними ты красиво выглядишь"

Но встречаются и негативные комментаторы, которым смена имиджа Хайден не пришлась по вкусу:

"Имеешь вид совершенно другого человека"

"Что ты сделала со своим безупречным лицом?"

"Так грустно, ты была такой красивой, а не очередным переделанным голливудским лицом"

"У тебя все хорошо?????"

"Лучше было без филлера"

Напомним, Панеттьери и до этого любила эксперименты с внешностью, каждый раз поражая фанатов. Весной этого года актриса рассказала, что сделала операцию по уменьшению груди, за 10 лет до этого наоборот, ее увеличив. Гайден поделилась, что чувствовала себя некомфортно, и решилась на такой шаг.

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