10 смешных фото модных провалов дизайнеров: с этой одеждой явно что-то не так
Дизайн – творческое ремесло, но иногда покупатели совсем не довольны слишком экстравагантным ассортиментом в магазине. Покупая одежду, стоит обращать внимание на фасон, крой и рисунок, чтобы потом не было стыдно выходить из дома.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями своих покупок, которые на первый взгляд казались вполне приемлемыми. OBOZREVATEL собрал смешную коллекцию одежды с неудачным дизайном.
Мать выбирала наряд для сына и не обратила внимания на рисунок. В рубашке с соблазнительным принтом парень пошел на свадьбу к другу.
Дизайнеры хотели создать комбинезон с объемным рисунком, а получилось просто рассмешить покупателей плавниками.
Наиболее экстравагантный крой спортивной одежды.
Модницы не сделают лишнего движения в этом платье – даже модель недовольна его тесным фасоном.
Мини-платье сбило с толку покупателей интернет-магазина.
Рюши с обеих сторон платья исказили форму ног.
Круги на подошве кроссовок при ходьбе по ровной поверхности превращаются в присоски. Каждый шаг сопровождается смешным звуком.
Интересно, что вдохновило дизайнера на создание этого шедевра.
Карманы в форме груди на жакете ведущей удивили зрителей.
Дизайнеры перепутали название арбуза и ананаса.
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