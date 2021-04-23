10 смешных фото модных провалов дизайнеров: с этой одеждой явно что-то не так

Дизайн – творческое ремесло, но иногда покупатели совсем не довольны слишком экстравагантным ассортиментом в магазине. Покупая одежду, стоит обращать внимание на фасон, крой и рисунок, чтобы потом не было стыдно выходить из дома.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями своих покупок, которые на первый взгляд казались вполне приемлемыми. OBOZREVATEL собрал смешную коллекцию одежды с неудачным дизайном.

Мать выбирала наряд для сына и не обратила внимания на рисунок. В рубашке с соблазнительным принтом парень пошел на свадьбу к другу.

Дизайнеры хотели создать комбинезон с объемным рисунком, а получилось просто рассмешить покупателей плавниками.

Наиболее экстравагантный крой спортивной одежды.

Модницы не сделают лишнего движения в этом платье – даже модель недовольна его тесным фасоном.

Мини-платье сбило с толку покупателей интернет-магазина.

Рюши с обеих сторон платья исказили форму ног.

Круги на подошве кроссовок при ходьбе по ровной поверхности превращаются в присоски. Каждый шаг сопровождается смешным звуком.

Интересно, что вдохновило дизайнера на создание этого шедевра.

Карманы в форме груди на жакете ведущей удивили зрителей.

Дизайнеры перепутали название арбуза и ананаса.

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