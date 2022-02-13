Что-то не то с ростом. На фото принцессы Дианы и принца Чарльза заметили странную деталь

Поклонники принцессы Дианы заметили странные детали на ее снимках с принцем Чарльзом. Известно, что пара была одного роста, ровно 1,78 м. Однако на некоторых фото герцог Корнуольский выглядит намного выше леди Ди.

Как пишет Mirror, принцесса Уэльская часто наклонялась к супругу, чтобы казаться меньше ростом. Также она тщательно выбирала свадебные туфли, чтобы быть не выше мужа. На церемонию бракосочетания Диана Спенсер надела практически плоскую обувь.

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Такое решение было принято в связи с отношением к общественным ожиданиям. Так как принято считать, что мужчины должны быть выше женщин.

"Когда Чарльз и Диана официально позировали вместе, они обычно располагались так, чтобы показать, что он был значительно выше ее, или, по крайней мере, чтобы скрыть тот факт, что это не так. Попытка заставить Чарльза казаться выше – это общественная приверженность идее, что мужчины выше, а женщины ниже", – предположила доктор философии, профессор Западного колледжа Лиза Уэйд.

Стоит отметить, что официального объяснения, почему принц Чарльз и принцесса Диана на разных фото были разного роста, нет.

Коротко о королевских особах:

Принц Чарльз – 73-летний старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании. Женат на Камилле Паркер Боулз.

Принцесса Уэльская Диана – первая жена принца Чарльза. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак леди Ди и принца продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП, которое произошло в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что королева Елизавета II отправила принцессе Диане письмо от руки, которое привело ее в ярость.