Футболист-профи и победитель 'Голоса': что известно о первом участнике Евровидения-2022. Фото и видео

66-й песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в Италии, благодаря рок-группе Maneskin, которые победили в прошлом году. Организаторы мероприятия подтвердили участие 30 стран и назвали имя первого конкурсанта.

Им стал представитель Бельгии, 20-летний Jeremie Makiese, который победил в песенном шоу "Голос Бельгии 2021". Соответствующую информацию опубликовали на официальной странице Евровидения в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Jeremie Makiese – родился Антверпене (Бельгия). Парень увлекается футболом. В 13 лет он начал играть в молодежной команде ФК "Брюссель", а сейчас является вратарем клуба Royal Excelsior.

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Кроме спорта, Jeremie занимался уроками вокала, на которые его отвела мама. Он вступил в школьный хор и понял, что ему нравится петь. В прошлом году Jeremie участвовал в бельгийской версии вокального шоу "Голос", в финале которого он выиграл.

У певца насчитывается почти 16 тысяч подписчиков в Instagram. Однако его профиль не богат на публикации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что победители "Евровидения 2021" стали лицом новой кампании Gucci и снялись в откровенной съемке.