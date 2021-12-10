Чем занимался Олег Винник до того, как стал любимцем украинских женщин. Редкие кадры

Известный украинский певец Олег Винник уже давно полюбился многим украинским женщинам благодаря своей яркой внешности, харизме и таланту. Казалось бы, из-за публичности знаменитости, о нем известно практически все, однако мало, кто знает, что в начале своей карьеры, Винник покорял сцены театров.

Отметим, что артист, который родом из села Вербовка (Черкасская область), впервые вышел на сцену в 4 года и уже тогда стал любимцем многих. Подробнее о том, чем занимался Олег Винник в юношестве и до того, как обрел популярность, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Еще в школе маленький Винник активно принимал участие в школьной самодеятельности, проявляя талант к пению. Тогда он также освоил игру на гитаре. После школы Олег поступил в училище культуры хормейстерский отдел, где впервые выходил на сцену в качестве гитариста. Вскоре преподаватели уговорили его сменить курс и заняться вокалом.

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Окончив училище, Винник пошел работать в Черкасскую филармонию и в 20 лет уже стал ее солистом. Тогда в рамках культурного обмена начинающая звезда уехал в Германию на стажировку, когда увидел афишу мюзикла – понял, что хочет заниматься этим.

Однако он не стразу стал выступать в мюзиклах, а сначала занялся актерством. Его пригласили в Люнебургский театр (Нижняя Саксония), где певец исполнял партии в опере "TOSCA" и оперетте "PAGANINI".

"Я писал письма в театры. И было одно из прослушиваний в Гамбурге, где мною заинтересовались", – сказал певец в интервью Марфе Смирновой для YouTube-канала "OstWest".

Вскоре Олег встретился с американским преподавателем вокала Джоном Леманом, который поспособствовал тому, что вокальный спектр Винника расширился. Вскоре будущая украинская звезда получает первую роль в мюзикле, под псевдонимом OLEGG. В течение нескольких лет он выступал в роли Люченцио из мюзикла "KISS ME KATE", а после сыграл Фебуса и Клопена в бродвейской постановке мюзикла "Собор Парижской Богоматери".

Порывом для Олега Винника стал мюзикл "Отверженные", а именно роль Жана Вальжана, за которую артист получил звание "Новый грандиозный голос 2003" по версии европейского музыкального издания "DA CAPO".

Далее в его карьере попадаются крупные швейцарские и немецкие постановки, в которых он активно участвует. Кроме этого, Винник снимается в кино и телепроектах.

По словам Олега, в период нахождения в Германии, он успевал заниматься бодибилдингом, но не долго.

"В 2002 году мне запретили тренироваться, потому что тогда я играл Жана Вальжана – этот герой умирал на сцене в 86 лет. А как играть старика с накачанными бицепсами?", – говорил певец.

Артист активно продолжал работать в Европе до 2011 года, а потом вернулся в Украину и начал строить карьеру в родной стране. Он выпускает хит за хитом, делает упор на концертные туры и живые выступления, за три года становится едва ли не самым востребованным певцом.

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