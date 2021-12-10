Чем занимался Олег Винник до того, как стал любимцем украинских женщин. Редкие кадры

Анна Яковлева
Люди
4 минуты
3,0 т.
Чем занимался Олег Винник до того, как стал любимцем украинских женщин. Редкие кадры

Известный украинский певец Олег Винник уже давно полюбился многим украинским женщинам благодаря своей яркой внешности, харизме и таланту. Казалось бы, из-за публичности знаменитости, о нем известно практически все, однако мало, кто знает, что в начале своей карьеры, Винник покорял сцены театров.

Отметим, что артист, который родом из села Вербовка (Черкасская область), впервые вышел на сцену в 4 года и уже тогда стал любимцем многих. Подробнее о том, чем занимался Олег Винник в юношестве и до того, как обрел популярность, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Еще в школе маленький Винник активно принимал участие в школьной самодеятельности, проявляя талант к пению. Тогда он также освоил игру на гитаре. После школы Олег поступил в училище культуры хормейстерский отдел, где впервые выходил на сцену в качестве гитариста. Вскоре преподаватели уговорили его сменить курс и заняться вокалом.

Видео дня
Олег Винник в детстве.

Окончив училище, Винник пошел работать в Черкасскую филармонию и в 20 лет уже стал ее солистом. Тогда в рамках культурного обмена начинающая звезда уехал в Германию на стажировку, когда увидел афишу мюзикла – понял, что хочет заниматься этим.

Олег Винник в Германии играл в мюзиклах.

Однако он не стразу стал выступать в мюзиклах, а сначала занялся актерством. Его пригласили в Люнебургский театр (Нижняя Саксония), где певец исполнял партии в опере "TOSCA" и оперетте "PAGANINI".

Олег Винник играл в мюзиклах.

"Я писал письма в театры. И было одно из прослушиваний в Гамбурге, где мною заинтересовались", – сказал певец в интервью Марфе Смирновой для YouTube-канала "OstWest".

Олег Винник дал интервью.

Вскоре Олег встретился с американским преподавателем вокала Джоном Леманом, который поспособствовал тому, что вокальный спектр Винника расширился. Вскоре будущая украинская звезда получает первую роль в мюзикле, под псевдонимом OLEGG. В течение нескольких лет он выступал в роли Люченцио из мюзикла "KISS ME KATE", а после сыграл Фебуса и Клопена в бродвейской постановке мюзикла "Собор Парижской Богоматери".

Порывом для Олега Винника стал мюзикл "Отверженные", а именно роль Жана Вальжана, за которую артист получил звание "Новый грандиозный голос 2003" по версии европейского музыкального издания "DA CAPO".

Олег Винник в Германии играл в мюзиклах.

Далее в его карьере попадаются крупные швейцарские и немецкие постановки, в которых он активно участвует. Кроме этого, Винник снимается в кино и телепроектах.

Олег Винник играл в мюзиклах в Германии.

По словам Олега, в период нахождения в Германии, он успевал заниматься бодибилдингом, но не долго.

"В 2002 году мне запретили тренироваться, потому что тогда я играл Жана Вальжана – этот герой умирал на сцене в 86 лет. А как играть старика с накачанными бицепсами?", – говорил певец.

Артист активно продолжал работать в Европе до 2011 года, а потом вернулся в Украину и начал строить карьеру в родной стране. Он выпускает хит за хитом, делает упор на концертные туры и живые выступления, за три года становится едва ли не самым востребованным певцом.

Ранее OBOZREVATEL также писал:

актерзвездылюдишоу-бизнесОлег Винник