Чем отличались квартиры СССР от современных. Фото тогда и сейчас

Современные тенденции в интерьере кардинально отличаются от квартир в СССР. Безусловно, у людей тогда не было широкого ассортимента товаров, но некоторые даже не собираются менять советский стиль.

В Союзе боялись экспериментировать с цветами, выбирали сдержанные и светлые оттенки, также уделяли больше внимания внешнему виду помещения, а не его комфорту. OBOZREVATEL сравнил особенности современных домов и тех, которые были десятки лет назад.

Сейчас в квартирах объединяют кухню и гостиную в одну комнату, потому что огромные гуляния и разнообразие домашней пищи остались в прошлом. Молодежь предпочитает быстрые перекусы и готовые блюда. Также избавились от серванта с горой хлама, ведь на кухне достаточно одного комплекта посуды.

В современных домах пытаются экономить пространство. Представители молодого поколения выбирают компактную квартиру, где нет места, чтобы поставить огромное количество мебели.

Сейчас украшают интерьер яркими красками, ведь консервативное оформление жилья уже давно потеряло актуальность.

Молодежь больше заботится о своем здоровье и идет в ногу с технологическим прогрессом. Диеты, спорт, веганство, очистители и увлажнители воздуха, разумное потребление – важные составляющие жизни современных людей. В СРСР очищение воздуха проводили с помощью открытого окна, а правильное питание – борщ со сметаной на обед.

Причудливые кресла и неудобные диваны – не для современной квартиры. Чтобы сэкономить место, покупают раскладные конструкции, которые можно достать при необходимости. Вместо огромных "тронов" используют бескаркасные кресла-мешки.

В СССР телевизор был центральным объектом в гостиной, где каждый вечер собиралась вся семья. У современных людей телевизор давно уступил место смартфону, планшету и компьютеру.

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