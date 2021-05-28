Чем отличались квартиры СССР от современных. Фото тогда и сейчас

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Молодежь иначе относится к уюту и функциональности своего дома.

Современные тенденции в интерьере кардинально отличаются от квартир в СССР. Безусловно, у людей тогда не было широкого ассортимента товаров, но некоторые даже не собираются менять советский стиль.

В Союзе боялись экспериментировать с цветами, выбирали сдержанные и светлые оттенки, также уделяли больше внимания внешнему виду помещения, а не его комфорту. OBOZREVATEL сравнил особенности современных домов и тех, которые были десятки лет назад.

Сейчас в квартирах объединяют кухню и гостиную в одну комнату, потому что огромные гуляния и разнообразие домашней пищи остались в прошлом. Молодежь предпочитает быстрые перекусы и готовые блюда. Также избавились от серванта с горой хлама, ведь на кухне достаточно одного комплекта посуды.

Современные интерьеры объединяют кухню и гостиную .

В современных домах пытаются экономить пространство. Представители молодого поколения выбирают компактную квартиру, где нет места, чтобы поставить огромное количество мебели.

Чем меньше деталей, тем больше пространства .

Сейчас украшают интерьер яркими красками, ведь консервативное оформление жилья уже давно потеряло актуальность.

В СССР боялись экспериментировать с цветами в интерьере.

Молодежь больше заботится о своем здоровье и идет в ногу с технологическим прогрессом. Диеты, спорт, веганство, очистители и увлажнители воздуха, разумное потребление – важные составляющие жизни современных людей. В СРСР очищение воздуха проводили с помощью открытого окна, а правильное питание – борщ со сметаной на обед.

Молодежь уделяет больше внимания фигуре и питанию

Причудливые кресла и неудобные диваны – не для современной квартиры. Чтобы сэкономить место, покупают раскладные конструкции, которые можно достать при необходимости. Вместо огромных "тронов" используют бескаркасные кресла-мешки.

Важно, чтобы мебель была удобной и не занимала много места

В СССР телевизор был центральным объектом в гостиной, где каждый вечер собиралась вся семья. У современных людей телевизор давно уступил место смартфону, планшету и компьютеру.

Молодежь редко смотрит телевизор.

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