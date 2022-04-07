Человек в оливково-зеленой футболке. Как и почему изменился стиль Зеленского после начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу после начала войны с Россией не появлялся в привычном для себя наряде – деловом костюме с галстуком. На всех фото и видео после 24 февраля его можно увидеть в оливково-зеленой футболке. Это символизирует единение главы государства с народом, который борется с русскими захватчиками.

Как отмечается в материале The New York Times, это не просто одежда, а настоящий символ силы и патриотизма украинского народа. Именно эта футболка напоминает о происхождении Зеленского, связи между ним и воюющими на улицах гражданами, это знак, что он разделяет их трудности.

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Отмечается, что после начала вторжения РФ образ Зеленского не изменялся, несмотря на какие-либо обстоятельства: будь то он зачитывает речь в европейский, британский парламент или же в американский Конгресс.

Даже в интервью журналистам CNN и во время разговора в Zoom с американской актрисой украинского происхождения Милой Кунис и ее мужем Эштоном Катчером – президент Украины постоянно в оливково-зеленой футболке.

Наряду с фотографиями тел, лежащих бездыханные на улицах, разбомбленных театров и многоквартирных домов, это станет одним из определяющих образов конфликта. оружия ", – указывается в тексте издания.

Американские журналисты отмечают, что Зеленский мог как главнокомандующий оставаться в официальной одежде, как это сделал Черчилль, когда посещал разбомбленные места Ковентри в пальто и с бабочкой во время Второй мировой войны. Однако украинскому президенту это ни к чему. То, что он выбирает вместо этого самую доступную одежду – футболку – является таким же очевидным проявлением солидарности со своим народом, как и любая его риторика.

"Действительно, когда он выступал перед Конгрессом, а затем экономист Питер Шифф написал в Twitter: "Я понимаю, что времена тяжелые, но разве у президента Украины нет костюма?", предполагая, что, надев футболку, господин Зеленский проявил неуважение к американским законодателям. Однако господин Шифф упустил суть. Футболка не была признаком неуважения к тем, к кому обращался господин Зеленский; это был знак уважения и верности тем, кого он представлял; напоминание о том, что происходит прямо за его дверью", – отмечают в NYT.

Надев форму украинских защитников, а не униформу чиновников в кабинетах, он создал сюрреалистическое изображение, как и видео с падающими на его города бомбами.

"Сказать, что господин Зеленский, бывший актер, четко понимает, как одежда говорит о характере и может быть использована как форма пропаганды, не означает унизить его позицию или роль в истории. В конце концов, одежда, как музыка, фильмы и литература, давно использовалась для передачи политических месседжей и влияния на мысль", – напомнили журналисты.

Отмечается, что это было во время "холодной" войны со скрытым использованием рок-н-ролла для уничтожения Берлинской стены и тогда, когда Джордж Буш-младший приземлился на авианосец "Авраам Линкольн" в сером летном костюме, чтобы объявить победу в войне в Ираке.

"Эти птицы не утеряны. Они адаптируются. И узнает Конгресс футболку или нет, почти каждый, кто смотрит, может это сделать. Одежда – один из способов общения с людьми в обстоятельствах, которых мы не можем представить, потому что он делает их знакомыми", – отметили в NYT.

Журналисты добавляют: в своей обычной футболке и обычном кабинете с белыми стенами, рядом с украинским флагом Зеленский олицетворяет простоту и величие. Он – и "человек в оливково-зеленой футболке, и отец нации". Его образ является настоящим противопоставлением к образу президента России Владимира Путина –известного своими изысканными, позолоченными дворцами и любовью к роскоши.

"Даже выступая перед толпой во время митинга в Москве 18 марта, посвященного аннексии Крыма Россией и "общечеловеческим ценностям", господин Путин был в куртке Loro Piana, которая стоит более 10 тысяч долларов, и кашемировом свитере Kiton с вязкой горловиной. Это диалектика. Маркс понял бы..." – завершают журналисты свои размышления.

Как писал OBOZREVATEL, на днях Владимир Зеленский во время визита в освобожденную от российских оккупантов Бучу предстал перед горожанами и журналистами в кроссовках Saucony JAZZ 81, цена которых составляет $50. Простая обувь на шнуровке с камуфляжным принтом и 3-сантиметровой резиновой подошвой ничем не отличалась от пар, в которых храбрые украинские воины защищают свои города.