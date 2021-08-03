Человек "без тела" Антон Дубишин рассказал о трудностях жизни в обществе, которое "таких" не принимает

Антон Дубишин – 31-летний мужчина с очень непростой историей жизни, который прошел путь от попыток самоубийства до принятия себя. Причиной стала тяжелая форма инвалидности, которая обездвижила его. Парня называют "человек без тела".

Своими личными мыслями, переживаниями и откровенными признаниями Антон поделился в проекте "Інші". Он родился здоровым ребенком, а уже в 9 месяцев врачи ошеломили диагнозом – спинная мышечная атрофия Верднига-Гофмана, что означает наследственное заболевание нервной системы, что приводит к атрофии мышц тела. Сейчас у мужчины работает только указательный палец на левой руке и голова. Большинство людей с такой болезнью не доживают и до пяти лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Детство Антона проходило трудно, поскольку другие дети насмехались над ним. Люди советовали его маме "сдать" его, оставить в детском доме, но она не сдалась, даже когда ее бросил муж с больным 4-летним сыном.

Однажды Антон услышал в свой адрес, что таких людей "нужно держать в клетке". Именно это стало толчком для парня и он понял, что должен что-то делать для людей и общества.

Сейчас Антон не просто принял себя со всеми своими особенностями – он искренне любит свою жизнь, чувствует, что он счастливый человек и мечтает о любимом человеке рядом! Он посещает с мотивационными выступлениями тюрьмы, центры реабилитации наркозависимых, организует и ведет концерты, вместе с мамой собирает помощь для детдомов и интернатов. Его сравнивают со всемирно известным мотивационным тренером Ником Вуйчичем.

Подробнее об истории Антона Дубишина смотрите в проекте "Другие"