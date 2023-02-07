''Человек – актер'': участница ''Холостяк'' раскрыла мотивы Топольского и рассказала, как он заучивал текст для шоу

После окончания романтического реалити "Холостяк-12" многие участницы стали утверждать, что Алекс Топольский вовсе не тот, кого из себя выдает. Юля Медуза предположила, что у мужчины нет никакого бизнеса в Майами и он является только риелтором. А Юля Кавчук уверила – львовянину не нужны отношения, он хотел "засветиться" на телевидении и если бы не война, пошел участвовать в танцевальном шоу.

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Об этом Кавчук рассказала в интервью Виктории Сироклин на ее YouTube-канале. Также украинка вспомнила, как Алекс постоянно пользовался подсказками авторов проекта и повторял заученный или надиктованный в наушник текст. Кавчук назвала Топольского "актером", заявив, что не считает его искренним (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Топольский – человек-актер. Например, у нас с Катей было парное свидание с "холостяком". Все было супер, все хорошо. При встрече он ничего не говорит, что что-то не так или еще что-то такое. И тут церемония роз, и я рассчитываю на то, что я спокойно получу свою розу, но он мне выдает: "Меня смущает твоя неуверенность". В ухо ему диктуют слова. А я на это все смотрю и думаю: "Понятно", – поведала участница ведущей.

Кроме того, Юлия призналась – она иногда проверяет подписки бизнесмена в Instagram. После шоу мужчина подписался на страницу хореографа и судьи танцевальных шоу Татьяну Денисову. По словам красавицы, Топольский собирался и дальше продолжать свою "телевизионную" карьеру.

Также Кавчук не скрыла – она знала победительницу "Холостяка" с самого начала, так как главный герой проекта с первого эфира выделял Лозовицкую и Мудрая прекрасно понимала, что она вторая. Она описала Катю как очень приятную и порядочную девушку, которая не пыталась играть на камеру и показывать свое превосходство.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что после того как Алина Ершова приняла решение покинуть "Холостяк" ее хотели вернуть в реалити. Девушка также подтвердила – Алекс Топольский руководствуется не сердцем, а подсказками авторов. Участница не скрыла своего разочарования в украинце.

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