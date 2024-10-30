'Чей Крым?' Алексей Богданович поразил шокирующим признанием о том, как в 90-х годах встречали украинцев на съемках в Москве

Известный украинский актер Алексей Богданович, в свое время снимавшийся в России, раскрыл шокирующие детали своих визитов в РФ. Артист говорит, что еще в 90-х годах прошлого столетия его принуждали на съемочной площадке ответить на вопрос: "Чей Крым?"

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Об этом Алексей Богданович рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам актера, он воспринимал выходки российских коллег как легкомысленную глупость и не думал, что через годы скрытое стремление россиян завладеть Крымом станет реальностью.

В разговоре с OBOZ.UA актер вспомнил, что когда молодым приезжал сниматься на киностудию "Мосфильм", у него потребовали ответить на манипулятивный вопрос.

"Меня очень удивлял сам факт появления такого вопроса, а также то, что задавали его женщины такого взрослого уже возраста, – говорит Богданович. – Я был молодым парнем, а им – за 50. Спрашивал: "Вам будет легче, что отвечу, что Крым ваш?" А они совершенно серьезно говорили, что да. Самодостаточные, красивые, красиво одетые дамы, у которых все о'кей, сложилась судьба. И вдруг Крым. Ну при чем это? Живите своей жизнью. Разве не так?"

"Признаюсь, я тогда воспринимал эти выпады как некую легкомысленную глупость. А оказывается, это не так, потому что впоследствии маразм перешел в реальность. Имперская позиция, по-видимому, генетически передается", – добавил артист.

Полное интервью с Алексеем Богдановичем читайте здесь на OBOZ.UA.

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