Брата короля Чарльза ІІІ арестовали в день его рождения из-за дела Эпштейна: подробности полицейского рейда

Брата короля Великобритании Чарльза III – бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора – арестовали из-за причастности к делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Задержание произошло в его 66 день рождения.

По данным полиции Темз-Уэлли, мужчину взяли под стражу по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе – посещал насильственные вечеринки Эпштейна в то время, когда носил регалию "принца" и выполнял королевские обязанности. Правоохранители подтвердили Daily Mail, что в двух домах, где проживал Эндрю, – в Норфолке и Беркшире – сейчас проводят обыски.

Речь идет о Вуд-Фарм в поместье Сандрингем, куда он переехал в последнее время, а также о Королевской ложе в Виндзоре, где он жил более 20 лет до недавнего выселения. В полиции отметили, что задержанный пока остается под стражей, однако место его пребывания не разглашают.

"После тщательной оценки мы начали расследование этого обвинения в неправомерных действиях на государственной должности", – сообщил помощник начальника полиции Темз-Уэлли Оливер Райт. Дополнительную информацию обещают предоставить позже.

Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает какие-либо правонарушения.

Об аресте стало известно примерно через час после того, как возле Сандрингема заметили колонну из шести полицейских автомобилей без опознавательных знаков. По словам очевидцев, около восьми человек в гражданской одежде прибыли в район Вуд-Фарм около 8:00 утра. Один из мужчин нес оборудование, похожее на служебный ноутбук. Впоследствии машины покинули территорию.

Задержание произошло на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что "никто не стоит выше закона". Сейчас сразу несколько полицейских управлений Великобритании анализируют материалы, связанные с делами Эпштейна, включая возможные факты торговли людьми и сексуального насилия.

К делу полиция также готова привлечь охранников, которые ранее работали при Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре. Часть расследований касается использования британских аэропортов, упомянутых в журналах полетов Эпштейна.

В частности, проверяют утверждения о возможной передаче конфиденциальной информации во время выполнения экс-британцем обязанностей торгового посла Великобритании.

Официальных комментариев со стороны Букингемского дворца пока не поступало. Известно, что король Чарльз III заявил о готовности содействовать следствию в случае необходимости.

Ранее OBOZ.UA писал об обнародованных жутких кадрах с вечеринок Эпштейна с участием экс-бринца Эндрю. Эти снимки были обнародованы Министерством юстиции США в рамках новой волны открытия материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста.

