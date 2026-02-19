УкраїнськаУКР
Чарльз III нарушил молчание после ареста родного брата и обратился к нации

Король Великобритании Чарльз III нарушил молчание относительно ареста своего младшего брата – бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Он выступил с публичным заявлением, что не будет оправдывать свою семью, и обратился к британцам.

Монарх подчеркнул, что не будет вмешиваться в следствие и поддерживает принцип верховенства права, пишут в Town and country. Букингемский дворец обнародовал обращение короля 19 февраля – в день 66-летия Эндрю и через несколько часов после того, как его арестовали.

В своем заявлении Чарльз III подчеркнул необходимость беспристрастного расследования: "Я с глубокой обеспокоенностью узнал о новостях относительно Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и подозрениях в злоупотреблении служебным положением. Теперь должен состояться полный, справедливый и надлежащий процесс, в ходе которого этот вопрос будет расследован соответствующим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество".

Чарльз III подчеркнул, что королевская семья будет сотрудничать со следствием. Однако король отказался предоставлять больше комментариев относительно задержания Эндрю, пока не завершится следствие.

"Позвольте мне четко заявить: закон должен быть выполнен. Пока этот процесс продолжается, было бы неправильно с моей стороны комментировать это дело. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свои обязанности и служить вам всем", – обратился монарх к нации.

Брата короля Великобритании задержали 19 февраля – в день его 66-летия. По данным полиции Темз-Уэлли, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора взяли под стражу по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Следствие проверяет информацию о посещении им насильственных вечеринок Эпштейна в период, когда он носил титул принца и выполнял королевские и государственные обязанности.

Правоохранители подтвердили, что в двух домах, где проживал Эндрю, проводят обыски. Речь идет о Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в Норфолке, куда он переехал в последнее время, а также о Королевской ложе в Виндзоре, где он жил более 20 лет до недавнего выселения. В полиции отметили, что задержанный пока остается под стражей, однако место его пребывания не разглашают.

Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает любые правонарушения.

Ранее OBOZ.UA писал о жутких кадрах с вечеринок Эпштейна с участием экс-принца Эндрю. Эти снимки были обнародованы Министерством юстиции США в рамках новой волны открытия материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста.

