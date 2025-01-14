Чарльз III запланировал исторический визит в 'Лагерь смерти' в Польше: ранее туда приезжала королева Камилла

Король Чарльз III станет первым британским монархом, который посетит "Аушвиц-Биркенау" в Польше – один из крупнейших нацистских концлагерей. Поездка состоится в конце января по случаю 80-й годовщины освобождения "Лагеря смерти".

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Король присоединится к главам и премьер-министрам других государств. 27 января он посетит церемонию памяти в Музее и мемориале, который расположен возле города Освенцим, передает газета The Telegraph.

14 января в Букингемском дворце Чарльз III провел мероприятие, посвященное инициативам, целью которых является гарантия того, что страшный опыт тех, кто пережил Холокост, никогда не будет забыт. Он пригласил 94-летнего Манфреда Гольдберга. В молодости он побывал в разных трудовых лагерях, включая Штуттгоф в Польше. Мужчина рассказал монарху, что тоже собирается посетить памятные мероприятия.

"Я чувствую, что должен сделать это к 80-летию освобождения, – сказал Гольдберг. – Молчание не помогает угнетенным. Оно всегда помогает угнетателям".

Предстоящая поездка Чарльза III, который является покровителем Фонда памяти жертв Холокоста, именно в Аушвиц-Биркенау является исторической, поскольку он станет единственным монархом, посетившим именно эту "Фабрику смерти". Примечательно, что в Освенциме в 2020 году побывала его супруга Камилла, прибыв тогда на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения лагеря.

Королева Елизавета II посещала в 2015 году Берген-Бельзен на севере Германии. Это был ее первый и единственный визит в концентрационный лагерь времен Второй мировой войны.

Отметим, что в Аушвиц-Биркенау в течение 1940-1945 годов уничтожили 1,3 миллиона человек. Жертвами были евреи, ромы, поляки и украинцы. После освобождения "Фабрики смерти" от нацистов это место решили сохранить по настоянию уцелевших узников. Теперь там открыт мемориальный музей, который каждый год посещают около двух миллионов человек.

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