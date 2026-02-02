Дело Эпштейна: всплыли жуткие фото брата Чарльза III с закрытых вечеринок, которые пытались скрыть годами

В деле Джеффри Эпштейна всплыли жуткие фотографии младшего брата короля Чарльза III – экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сделанные на закрытых вечеринках финансиста и которые годами скрывали от публики. Снимки были обнародованы Министерством юстиции США в рамках новой волны открытия материалов, связанных с расследованием деятельности покойного Эпштейна.

Кадры, которые долгое время оставались тайными, демонстрируют опального брата британского короля в неоднозначных позах на закрытых мероприятиях финансиста. Как отмечают в CNN, новое разоблачение усилило политическое давление на Эндрю.

На самых резонансных фотографиях запечатлено, как бывший принц Эндрю стоит на четвереньках, склонившись над женщиной, которая лежит на полу. На одном из снимков он смотрит прямо в объектив камеры, на другом – держит руку на животе этой неизвестной особы.

Несмотря на то, что лицо девушки на фото было спрятано во время обнародования документов, сам факт существования таких кадров вызвал эффект разорвавшейся бомбы в дипломатических и монарших кругах.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время официального визита в Японию выступил с жестким заявлением, призвав брата монарха наконец дать показания перед Конгрессом США.

"Жертвы Эпштейна должны быть главным приоритетом. Нельзя заявлять о сочувствии к потерпевшим, если вы не готовы к открытому сотрудничеству", – подчеркнул Стармер, добавив, что любое лицо, владеющее информацией, должно предоставить ее следствию.

"Российский след" в Букингемском дворце через экс-принца Эндрю

Кроме изображений, среди обнародованных материалов есть электронная переписка между Эпштейном и Маунтбеттен-Виндзором, датированная августом 2010 года. В нем финансист предлагает королевской особе встретиться с "подругой" – 26-летней россиянкой, которую описывает как "умную, красивую и достойную доверия".

Экс-принц не только согласился на встречу, но и предложил организовать ужин непосредственно в Букингемском дворце, аргументируя это тем, что там они будут иметь "много приватности". Эти факты ставят под сомнение искренность предыдущих заявлений Эндрю о том, что он якобы разорвал отношения с миллиардером-педофилом сразу после его первого осуждения в 2008 году.

Реакция монаршей семьи на похождения Эндрю

Скандал вокруг связей с Эпштейном ранее уже имел серьезные последствия для статуса младшего брата короля. В прошлом году Чарльз III лишил его титула принца, званий герцога Йоркского, графа Инвернесского и барона Килилеа, а также выселил из резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Однако, по сообщениям инсайдеров, Эндрю до сих пор пытается влиять на дела дворца, используя своих дочерей, принцесс Беатрис и Евгению, как информаторов.

Зато ситуация вызывает особое возмущение у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая прилагает немало усилий для восстановления имиджа семьи. Ощущение того, что скандальный родственник до сих пор имеет косвенное влияние на решения монархов, создает критическое напряжение внутри дворца.

Обнародованные материалы являются частью более трех миллионов страниц документов и сотен тысяч изображений, которые Министерство юстиции США публикует в соответствии с требованиями Закона о прозрачности файлов Эпштейна.

Напомним, Джеффри Эпштейн был окончательно арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В том же году он умер в следственном изоляторе. По официальной версии – совершил самоубийство.

Его многолетнего партнера Жана-Люка Брюнеля, которого обвиняли в изнасилованиях и сексуальном насилии, нашли мертвым во французской тюрьме в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на "Грэмми 2026" произошел скандал с участием Дональда Трампа. Звезды раскритиковали действия федеральной службы ICE, а ведущий упомянул о причастности самого президента к делу Эпштейна, из-за чего получил угрозы судом.

