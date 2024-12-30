Чарльз III эмоционально отреагировал на смерть Джимми Картера и упомянул их последнюю встречу в 1977 году. Фото

Король Англии Чарльз III почтил память 39 президента США Джимми Картера, умершего в воскресенье, 29 декабря, в возрасте 100 лет. В последний раз политики виделись в далеком 1977 году, когда американец только занял пост главы государства. Однако это не помешало Чарльзу III вспомнить о событии, на котором они были вместе.

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Монарх выразил свои соболезнования американскому народу и семье Джимма Картера. Букингемский дворец опубликовал его обращение в InstaStories.

"С большой грустью я узнал о смерти бывшего президента Картера. Он был преданным государственным служащим и посвятил свою жизнь продвижению мира и прав человека. Его преданность и смирение вдохновляли многих, и я с большой любовью вспоминаю его визит в Соединенное Королевство в 1977 году. Мои мысли и молитвы в это время с семьей президента Картера и американским народом", – высказался король Англии.

Чарльз III с теплотой упомянул о встрече с Катером в Букингемском дворце в 1977 году. Будущий монарх увлекался общественной деятельностью политика, однако его мама – Елизавета II тогда не разделяла мнения сына, сообщает The Mirror.

Во время встречи королевы и американского президента в Букингемском дворце в 1977 году произошел случай, который шокировал английского монарха. Поздоровавшись с Елизаветой II Картер поцеловал ее, выполнив жест, являвшийся значительным нарушением протокола. Позже королева вспоминала эту неудобную встречу и утверждала, что пыталась уклониться от президента США после того, как поняла, что он наклонился для поцелуя.

"Никто не делал этого после смерти моего мужа. Я сделала резкий шаг назад – недостаточно далеко", – рассказывала Елизавета II.

Сердце Джимма Картера остановилось в его доме в Плейнсе, штат Джорджия. Причина смерти политика неизвестна, однако еще в феврале 2023 года сообщали, что политик решил прекратить лечение от агрессивной формы меланомы – рака кожи с метастазами на печень и мозг. После ряда госпитализаций было принято решение, что политик проведет всю оставшуюся жизнь дома под наблюдением врачей.

Ранее OBOZ.UA писал, что после смерти Джимми Картера в импровизированный мемориал американцы начали сносить арахис. Кроме орехов, на месте также появилась арахисовая паста и персики. В чем причина такого поведения – читайте здесь.

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