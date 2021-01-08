Чапкис после госпитализации рассказал о своем состоянии

90-летний украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис, который в очередной раз попал в больницу, рассказал, что на данный момент его состояние удовлетворительное.

По его словам, у него воспаление легких, но тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом знаменитость заявил изданию "Гордон".

Как стало известно, вначале января Чапкиса выписали из больницы, и он продолжал лечиться дома. Но позже врачи пересмотрели анализы мужчины и сказали госпитализировать его, так как воспаление легких продолжается.

Так, сейчас украинский хореограф находится в больнице "Феофания", он изолированный от всех. Кроме того, Чапкис сообщил, что тест на коронавирус снова показал отрицательный результат. А температура, пульс и давление – в норме.

По словам знаменитости, единственное, что его беспокоит – это легкие. Также у мужчины нет аппетита и ему нужно пить много воды, но он не хочет.

Чапкис добавил, что благодарен всем за поддержку и единственное, что "его еще держит на этой земле – звонки друзей и знакомых".

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис Telekritika

Напомним, впервые Чапкиса госпитализировали с двусторонним воспалением легких в декабре. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Сын артиста тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет.

Сам же Чапкис с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи с больницы. Позже он признался, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отметил, что после госпитализации начал бояться смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года. Чапкис-старший женился в начале 2020 года.