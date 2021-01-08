Чапкіс після госпіталізації розповів про свій стан

90-річний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, який вкотре потрапив до лікарні, розповів, що зараз його стан задовільний.

За його словами, у нього запалення легенів, але тест на коронавірус показав негативний результат. Про це знаменитість заявив виданню "Гордон".

Як стало відомо, спочатку січня Чапкіса виписали з лікарні, і він продовжував лікуватися вдома. Але пізніше лікарі переглянули аналізи чоловіка і сказали госпіталізувати його, так як запалення легенів триває.

Так, зараз український хореограф знаходиться в лікарні "Феофанія", він ізольований від усіх. Крім того, Чапкіс повідомив, що тест на коронавірус знову показав негативний результат. А температура, пульс і тиск – в нормі.

За словами знаменитості, єдине, що його турбує – це легені. Також у чоловіка немає апетиту і йому потрібно пити багато води, але він не хоче.

Чапкіс додав, що вдячний усім за підтримку і єдине, що "його ще тримає на цій землі – дзвінки друзів і знайомих".

90-річний український хореограф Григорій Чапкіс Telekritika

Нагадаємо, вперше Чапкіса госпіталізували з двобічним запаленням легенів у грудні. Хореограф відразу ж здав тест на коронавірус і через два дні отримав негативний результат. Напередодні Нового року його виписали. Син артиста тоді заявив, що його батько почувається добре і ускладнень немає.

Сам Чапкіс з шанувальниками не спілкувався і лише опублікував селфі з лікарні. Пізніше він зізнався, що медики за ним добре доглядали. Також Григорій Чапкіс зазначив, що після госпіталізації почав боятися смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син популярного 90-річного українського танцівника Григорія Чапкіса 41-річний Грег прокоментував шлюб батька з дружиною, яка молодша за нього на 52 роки. Чапкіс-старший одружився на початку 2020 року.