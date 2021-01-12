Чапкис – о состоянии после госпитализации: голова кружится и ноги тяжелые, я все время лежал

90-летний украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис, который в очередной раз попал в больницу 7 января, рассказал о своем состоянии. Он отметил, что после выписки и возвращения домой, испытывает сильную слабость.

Так, в больнице Чапкис провел пять дней. Это вторая госпитализации за последний месяц – в декабре 2020 он попал в больницу с двусторонней пневмонией. С изданием "Гордон" хореограф поделился, что планирует заняться восстановлением формы.

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал", – отметил Чапкис.

По словам артиста, ему стало намного легче после возвращения домой. В первую очередь, в моральном плане.

"У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", – добавил хореограф.

Напомним, впервые Чапкиса госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет.

Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи с больницы. Позже он признался, что медики за них хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отметил, что после госпитализации начал бояться смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса, 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года. Чапкис-старший женился в начале 2020 года.