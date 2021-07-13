Бывшую жену Дзидзьо вырезали из популярного шоу: что произошло

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула), бывшая жена популярного артиста Дзидзьо, откровенно рассказала о тяжелом начале своего творческого пути. Артистка призналась, что принимала участие в популярном шоу "Голос країни", однако ее выступление неожиданно вырезали из эфира. И это при том, что голос исполнительницы очень понравился членам жюри.

Подробностями этой истории SLAVIA поделилась с автором YouTube-канала Rostyslove Production. Она отметила, что боролась до конца, но "проигрывать тоже нужно уметь" (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы приехали с мамой в Киев на съемки. Я ждала, ждала себя, но меня так и не показали, – рассказывает исполнительница. – Ко мне тогда так никто и не повернулся. Да, я и сама почувствовала. У меня не было сил петь – было очень тяжело. Но отступать я и не думала. Приехала туда. Меня красиво накрасили, сделали красивую прическу. И хоть реакция была "вау-вау", но ничего у меня не получилось. Я боролась до конца... Нужно уметь проигрывать".

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К тому же, восходящая звезда очень не хотела ссориться с мужем. "Я боялась. Боялась потерять семью, возразить Михаилу, – говорит Ярослава. – Пыталась его освободить от мелких бытовых проблем. Поэтому я сознательно приняла решение быть терпеливой и ждать своего часа. Верила, что мое время придет, что Михаил сделает карьеру и поможет мне".

Коротко о знаменитости:

SLAVIA (Ярослава Притула) – украинская артистка и педагог по вокалу. В 2013 году стала женой украинского певца, артиста и продюсера Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома). 24 апреля 2021 года музыкант заявил, что они с Ярославой больше не пара. Детей у них не было. По словам SLAVIA, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

Михаил, в свою очередь, заявил, что его разводом уже занимаются юристы. "Есть определенная последовательность действий, которую они понимают и знают, как все правильно сделать, – говорит шоумен. – Я – человек порядочный и это докажу".

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