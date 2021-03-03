Бывшие участники DZIDZIO впервые рассказали, почему распалась группа

Украинский певец и основатель группы DZIDZIO Михаил Хома вместе с другими участниками впервые рассказали, что конфликты в коллективе начались после смерти Андрея Скрябина.

Этой информацией ребята поделились в интервью для "ЖВЛ" на канале "1+1". Когда группа была на пике своей популярности, ими заитересовался бизнесмен Анатолий Безух, предложив стать новым продюсером. Кузьма был очень рад этой новости, поэтому с удовольствием отпустил своих товарищей.

Участники и новый продюсер создали фирму, у которой было целых три владельца. Однако через некоторое время это стало еще одним поводом для конфликтов.

"На троих мы открыли фирму. По-моему, на Фому и на Безуха. Правда, он там имел 50 процентов, так как большую сумму вложил. А мы с Фомой имели по 25 процентов", – объяснял Лесик (Олег Турко).

"Они поняли, что для чего в конторе три владельца, если возможно два. Без Безуха он не мог остаться. Со своими 25 процентами что я сделаю? Подпись Фомы, что он меня уволил", – добавил он.

А вот лидер коллектива считает иначе, говоря, что он никого не увольнял, а предлагал весьма неплохие условия. Но согласия между Лесиком и Хомой так и не удалось достигнуть. Олег Турко покинул группу, создав свою собственную под названием "Дзидзьоф". А Юлик (Назар Гук) покинул коллектив в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, солист группы DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения. Он опубликовал соответствующее видео со своего концерта, на котором вышел на сцену с мамой.