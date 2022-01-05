Бывшего мужа Ани Лорак затравили за фото с новой девушкой

Экс-возлюленного певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу затравили подписчики знаменитости за новогоднее фото с новой девушкой по имени Лилия. В комментариях его назвали "быдлом" и "помойкой" и заявили, что исполнительница была лучшим вариантом для мужчины.

Романтичной фотографией предприниматель поделился на своей странице в Instagram, где и получил самую большую волну хейта. Отметим, что избранница Мурата также выложила кадр в свою ленту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото двое молодых людей позируют на фоне украшенной елки и улыбаются. Мужчина обнимает красавицу одной рукой за талию.

Налчаджиоглу поблагодарил Лилию за невероятные эмоции, которые она подарила ему в прошлом году, а девушка написала, что 2021 год был прекрасным.

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"Спасибо 2021 году за все, ты был прекрасен! Ты воплотил разные моменты и эмоции, часто очень приятные и теплые, которые навсегда останутся в моем сердце. Уверена, 2022 год будет лучше и ярче и воплотит самые заветные желания", – говорится в подписи.

Не смотря на приятную атмосферу и теплые слова, подписчики не оценили романтический кадр. "Наверное, все это время искал копию Каролины", "Он и с этой будет бегать за юбками", "Каролина лучше", "Новая девушка похожа на Каролину", – написали они.

Однако, если на странице Мурата фоловеры сравнивают его прежнюю и нынешнюю, под фотографиями Лилии не постеснялись перейти на откровенные оскорбления.

"Гадко смотреть на таких мужчин. Как помойка, то туда, то сюда", "Это быдло и тебе предаст", – говорится в комментариях.

Напомним, что с турецким бизнесменом Ани Лорак прожила 10 лет, поставив точку в отношениях в 2019 из-за систематических измен мужчины. В настоящее время бывшие супруги наладили отношения ради маленькой дочери Софии.

Коротко о звезде:

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) – украинская певица, Народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2008" в Белграде, где заняла 2-е место. После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины перешла на практику выступлений на концертах в РФ, что вызвало критику в Украине. Уже 8 лет живет в Москве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Каролина после 8 лет жизни в России решила устроить тур по Украине. Концерты намечены на май 2022 года.