Бывшая жена Остапчука призналась, платила ли за мужчин, и рассказала об отношениях с альфонсами

Бывшая жена известного ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк честно призналась, приходилось ли ей строить отношения с мужчинами, за которых приходилось платить. Нотариус дала понять, что такой вид отношений для нее неприемлем.

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Она предпочитает традиционную финансовую модель в семье. Такой ответ Горняк дал в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Экс-жена известного шоумена получила вопрос от подписчика, платила ли она когда-нибудь за красивых мужчин. Кристина Горняк отшутилась, что уже сейчас отдыхает с таковым на собственном кабриолете, однако на вопрос ответила.

"Вот еду как раз за ним на своем кабриолете. Ой, Боже, береги меня от альфонсов. Не спутать бы с альфа-самцами. Но, если без шуток, то я больше за классическую финансовую модель в отношениях. Интересно, что этот вопрос задал парень", – написала нотариус.

Напомним, слухи о разводе Остапчука и Горняк распространились в октябре прошлого года. Тогда о разрыве влюбленных сообщили в сети, ссылаясь на близкое окружение пары.

Владимира Остапчука уже заподозрили в новом романе с молодой журналисткой, поэтому подписчики предположили, что причиной его развода могла стать измена. Кристина Горняк ответила, как бы отнеслась к такому поступку.

Ранее OBOZREVATEL писал, как бывшая Остапчука переживает сложный период в жизни. Кристина Горняк заметила, что у каждой боли есть свой конец, поэтому нужно дать себе время перестрадать и прожить все моменты с достоинством.

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