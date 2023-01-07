''Иногда хочется свернуться калачиком и плакать'': бывшая Остапчука рассказала о своем состоянии после развода

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк уже не скрывает, что она рассталась с 38-летним шоуменом. У нотариуса все чаще спрашивают в личном блоге, как она переживает трудный период в жизни, и сможет ли она простить измену любимого. Горняк не только дает полезные советы украинскам, но и подбадривает девушек, которые имеют похожую ситуацию.

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Кристина поделилась ответами на пикантные вопросы в Instagram. У нее спросили, как пережить расставание с возлюбленным, на что Горняк написала – каждая боль имеет свой конец, нужно дать себе время перестрадать и прожить все моменты с достоинством (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Точно нужно время… Я живу таким принципом, что любая боль имеет свой конец… Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я сейчас именно так и делаю. А и еще… Все дается для опыта, потому учимся", – написала бывшая Остапчука.

Девушка также рассказала, что рядом с ней всегда есть близкие люди, к которым она может обратиться за поддержкой. Кристина не отрицает: расставание – маленькая смерть, но уверена, что после смерти всегда есть место воскрешению. Она дала понять – любовь к себе и партнеру для нее на первом месте.

"Я человек и иногда мне хочется свернуться калачиком и плакать. Но в этот момент главное дать себе возможность сделать то, что тебе хочется, а если очень тяжело, чтобы кто-то был рядом, кто подаст руку и поддержит. У меня такие люди есть и я очень счастлива", – сообщила Горняк.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Алина Гросу впервые прокомментировала слухи о расставании с российским актером Романом Полянским. Певица заверила, что она не испытывает депрессии и не скучает за бывшим возлюбленным.

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