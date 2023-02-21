Бывшая жена Остапчука назвала виновного в их разводе и объяснила, почему экс-возлюбленные молчат о разрыве

Бывшая жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк впервые открыто прокомментировала разрыв и объяснила, почему несколько месяцев поклонники только догадываются о его причинах. Как выяснилось, экс-возлюбленные договорились не рассказывать о своих отношениях в публичном пространстве.

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В своем Instagram-блоге Горняк ответила на вопросы, волнующие ее подписчиков. В одном из них фанаты звезды спросили, почему она не комментирует развод и виноват ли в нем Остапчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На это Горняк лаконично ответила, что в разрыве пары всегда виноваты оба партнера. К тому же она попросила с пониманием отнестись к нежеланию выносить личное на публику.

"Всегда виноваты двое. Кто-то просто больше, а кто-то меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание", – написала Горняк.

Напомним: слухи о разводе звездной пары распространились в октябре прошлого года. Тогда о разрыве влюбленных сообщили в сети, ссылаясь на близкое окружение пары.

Владимира Остапчука уже заподозрили в новом романе с молодой журналисткой, поэтому подписчики предположили, что причиной его развода могла стать измена. Кристина Горняк ответила, простила ли такой поступок любимому.

Ранее OBOZREVATEL писал, как бывшая Остапчука переживает сложный период в жизни. Кристина Горняк заметила, что у каждой боли есть свой конец, поэтому нужно дать себе время перестрадать и прожить все моменты с достоинством.

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