Бывшая жена Эминема пыталась покончить с собой: что известно о ее состоянии

Экс-супруга 48-летнего американского рэпера Эминема Энн Скотт пыталась покончить с собой. Медики провели детальное обследование, после чего женщину отпустили домой для дальнейшего лечения дома.

30 июля соседи Кимберли позвонили в полицию и сообщили, что она собирается покончить с собой. Сотрудники экстренных служб сразу выехали по указанному адресу. Когда они вошли в дом, то обнаружили женщину рядом с лужей крови. Об этом пишет издание TMZ (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Скотт начала отчаянно сопротивляться, когда медики хотели проверить на месте жизненные показатели Ким. Уже после того, как экс-возлюбленную рэпера доставили в больницу, специалисты провели медицинское и психологическое обследование. Женщину отпустили домой для дальнейшего восстановления. Продолжает ли она лечение сейчас – остается неизвестным.

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Напомним, Ким Скотт и Эминем познакомились в школе в конце восьмидесятых. В 1999 году они заключили официальный брак.

Через два года влюбленные приняли решение расстаться, однако уже 2006 они снова сошлись. Новый брак продлился несколько месяцев. У экс-супругов также есть общая дочь Хэйли Джейд, которой уже исполнилось 25 лет.

Коротко о знаменитости:

Эминем – американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер. Помимо сольной карьеры, он состоял в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская модель и актриса Кара Делевинь, которая является пансексуальным человеком, заявила, что страдала от депрессии и ей было стыдно и трудно принять себя. По словам знаменитости, она хотела покончить с собой из‑за своей ориентации, а иногда даже "стать натуралкой".