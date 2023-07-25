Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер выходит замуж: с кем тайно обручилась актриса

Знаменитая американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер тайно обручилась со своим бойфрендом после пяти лет отношений. Будущим мужем 51-летней звезды сериала "Шпионка" и фильма "Из 13 в 30" станет генеральный директор CaliGroup Джон Миллер.

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Для Гарнер этот брак станет третьим. В 2018 году она официально развелась со своим вторым супругом, коллегой Беном Аффлеком, с которым воспитывает троих общих детей. О решении актрисы вновь пойти под венец рассказали инсайдеры изданию Life&Style.

"Джен и Джон встречаются уже более пяти лет и наконец пора сделать это официально. Хотя они уже имеют крепкие отношения, юридически они станут мужем и женой, и это будет вишенкой на торте", – рассказал журналистам источник, близкий к окружению пары.

Инсайдер даже раскрыл несколько нюансов о предстоящей свадьбе актрисы и бизнесмена. Сообщается, что кинозвезда не хочет устраивать пышную церемонию – в ее планах сделать уютный праздник в кругу семьи и близких друзей.

"Все будет очень сдержанно и в духе простой, но элегантной эстетики Джен. Она просто хочет церемонию на заднем дворе в кругу семьи и друзей", – заверил друг пары.

Ожидается, что приглашения получат актриса Риз Уизерспун, дизайнер ювелирных изделий Дженнифер Мейер, актер Виктор Гарбер и шеф-повар Инна Гартен. Более того, Гарнер планирует пригласить Бена Аффлека, а также его нынешнюю супруг, всемирно известную актрису, певицу и танцовщицу Дженнифер Лопес.

Отметим, первым мужем актрисы был также ее коллега Скотт Фоли, с которым они поженились в 2000-м, а уже через три года развелись. С Аффлеком знаменитость была 11 лет. За это время в их браке на свет появились дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэль.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Лас-Вегасе. Пара хотела избежать публичности, поэтому их церемония бракосочетания была тайной. Отметим, фанаты пары ждали их свадьбы практически 20 лет. Аффлек впервые сделал предложение певице в 2003-м после года отношений. Но уже в 2004-м пара объявила о своем разрыве.

Позже звезды сыграли еще одну роскошную свадьбу, а Лопес в деталях рассказала поклонникам о торжестве и своих чувствах к мужу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Надя Дорофеева и киевский ресторатор Миша Кацурин тайно поженились, после чего показали фанам фото со свадьбы. Многие порадовались за звездную пару, но нашлись и хейтеры. Артистка ответила всем недоброжелателям.

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