Бывшая жена Алека Болдуина удивила поклонников ''неузнаваемым'' лицом после неудачной пластики. Фото

69-летняя американская актриса Ким Бейсингер, прожившая с Алеком Болдуином с 1993 по 2002 год, редко появляется на публике. Но на днях знаменитость сделала исключение и пришла на baby-shower своей единственной дочери Айрленд. Многие не узнали артистку, сказав, что она стала похожей на своего коллегу Микки Рурка. Знаменитость до выхода в свет посетила пластического хирурга.

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Об этом пишет издание NYpost. Айрленд организовала вечеринку в стриптиз-клубе по случаю беременности. Ее мама попала в объективы фотокамер папарацци вместе со своим парнем, парикмахером Митчем Стоуном. С ним она живет с 2014 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Девушка Бонда, а также секс-символ 1990-х по всей видимости сделала подтяжку лица, что обезобразило ее. Ким появилась на мероприятии в элегантном сером костюме, черной рубашке и темных туфлях. Она сделала укладку и нанесла нейтральный макияж.

"Ботокс, филлеры, операции – и она вообще стала неузнаваемой", "Мама сделала ботокс, но это так ужасно", "У меня несколько вопросов, но я прокручу ленту вниз, чтобы найти ответы", "Она должна была просто состариться естественно", "Я думаю, это был Микки Рурк", "Ким выглядит как женщина-кошка. Как жаль, она была красивой", – пишут поклонники Бейсингер в сети.

Напомним, Ким наиболее известна по ролям в фильмах "Девять с половиной недель" (1986 г) и "Бэтмен" (1989 г). Она является обладательницей премий "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль Линн Маргарет Брэйкен в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" (1997 г).

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