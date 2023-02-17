Бывшая девушка Канье Уэста вышла на публику с сумкой в виде человеческого трупа в натуральную величину. Фото

Итальянская модель и актриса Джулия Фокс произвела фурор на Неделе моды в Нью-Йорке, куда пришла с сумкой в виде человеческого трупа. Аксессуар был такого же размера, как и его владелица.

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OBOZREVATEL собрал снимки с модного показа, на котором блистала, а скорее шокировала присутствующих, Джулия Фокс. Эпатажный образ модели был создан брендом Mikhael Kale, в арсенале которого не одна "фриковая" вещь.

Звезда предстала перед публикой в укороченной лакированной куртке черного цвета в байкерском стиле со структурированными широкими плечами. Также на ней была серая спортивная мини-юбка, а дополняли образ черные ботинки-стрипы от американского бренда Pleaser на шнуровке и каблуком высотой 25 сантиметров.

Кроме того, волосы бывшей девушки скандального рэпера Канье Уэста были яркого красного оттенка. Покрасила она свои локоны или только надела парик – неизвестно. Впрочем, зная Фокс и ее любовь к эпатажу, поклонники склоняются к первому варианту.

Рассмотреть образ модели за ее громоздкой сумочкой было не так уж просто. Аксессуар был выполнен в виде женского трупа в натуральную величину. "Жертвой" Фокс стала блондинка, которая также была одета в черный лакированный костюм и ботинки на высоком каблуке.

Вероятно, знаменитости было очень нелегко передвигаться с таким элементом своего и без того эпатажного аутфита.

Напомним, Джулия Фокс задолго до известности работала доминатрикс в одном из клубов Нью-Йорка, зарабатывая до 1000 долларов в сутки. Она заставляла своих клиентов выполнять действия сексуального характера.

Ранее OBOZREVATEL писал, что всемирно известная американская блогерша и бизнесвумен Кайли Дженнер посетила показ итальянского бренда Schiaparelli на неделе высокой моды в Париже. Для эффектного появления на публике она выбрала эпатажное платье с головой льва в натуральную величину. Посмотреть фотографии несколько пугающего наряда – можно в нашем материале.

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