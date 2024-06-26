Причастным должны предъявить обвинения. Стали известны новые подробности смерти Мэттью Перри

Расследование обстоятельств смерти известного актера и звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри от кетамина близится к завершению. По словам источника в правоохранительных органах, полиция считает, что обвинения должны быть предъявлены "многим особам".

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Об этом сообщает журнал People. Инсайдер утверждает, что окончательное решение о том, выдвигать или не выдвигать обвинения, будет принимать прокуратура США.

Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его смерть была признана несчастным случаем. Отчет о вскрытии, полученный журналистами в декабре, показал, что актер умер от острого действия кетамина, с другими факторами, включая утопление, ишемическую болезнь сердца и действие бупренорфина.

В декабре прошлого года судмедэксперт округа Лос-Анджелес закрыл расследование смерти Мэттью. В мае 2024 полиция Лос-Анджелеса сообщила, что после того, как специалист обнародовал свой отчет, правоохранители города начали расследование обстоятельств смерти знаменитости от передозировки. В частности, полицейские пытались выяснить, откуда взялся кетамин, который убил Перри.

Согласно результатам вскрытия, звезда находился на инфузионной терапии кетамином. За год до смерти он рассказал в своих мемуарах о борьбе с зависимостью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что к загадочной смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри может быть причастна знаменитость: у нее изъяли телефон и ноутбук.

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