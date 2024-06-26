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Причастным должны предъявить обвинения. Стали известны новые подробности смерти Мэттью Перри

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
1,9 т.
Причастным должны предъявить обвинения. Стали известны новые подробности смерти Мэттью Перри

Расследование обстоятельств смерти известного актера и звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри от кетамина близится к завершению. По словам источника в правоохранительных органах, полиция считает, что обвинения должны быть предъявлены "многим особам".

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Об этом сообщает журнал People. Инсайдер утверждает, что окончательное решение о том, выдвигать или не выдвигать обвинения, будет принимать прокуратура США.

Причастным должны предъявить обвинения. Стали известны новые подробности смерти Мэттью Перри

Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его смерть была признана несчастным случаем. Отчет о вскрытии, полученный журналистами в декабре, показал, что актер умер от острого действия кетамина, с другими факторами, включая утопление, ишемическую болезнь сердца и действие бупренорфина.

Причастным должны предъявить обвинения. Стали известны новые подробности смерти Мэттью Перри

В декабре прошлого года судмедэксперт округа Лос-Анджелес закрыл расследование смерти Мэттью. В мае 2024 полиция Лос-Анджелеса сообщила, что после того, как специалист обнародовал свой отчет, правоохранители города начали расследование обстоятельств смерти знаменитости от передозировки. В частности, полицейские пытались выяснить, откуда взялся кетамин, который убил Перри.

Причастным должны предъявить обвинения. Стали известны новые подробности смерти Мэттью Перри

Согласно результатам вскрытия, звезда находился на инфузионной терапии кетамином. За год до смерти он рассказал в своих мемуарах о борьбе с зависимостью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что к загадочной смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри может быть причастна знаменитость: у нее изъяли телефон и ноутбук.

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