'Было страшно': Лиза Глинская рассказала, с какими трудностями столкнулась во время беременности и почему едва не потеряла дочерей-двойняшек

Победительница второго сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая стала мамой двух дочерей, призналась, что ее беременность проходила довольно сложно. У 41-летнего кондитера возникали серьезные проблемы со здоровьем, а врачи предлагали ей убрать один плод из-за возраста.

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Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. По словам звезды, она готова была делать все возможное, чтобы ее дети в конце концов появились на свет.

"На первом УЗИ мы узнали, что будет двойня. Сначала мне предложили убрать один плод из-за возраста. Типа лучше, чтобы был один ребенок, ведь на ранних сроках другой можно убрать. Я спросила, есть ли стопроцентная информация, что у меня что-то не так. Врач сказала: "Нет, у вас все хорошо, но возраст". Сейчас мне 41, тогда было 40, а по медицинским показаниям не желательно вынашивать двойную в возрасте 35+", – рассказала кондитер.

Как отметила Лиза Глинская, период вынашивания малышей был довольно сложным, а в какой-то момент даже возникла угроза потерять детей. Кондитер поделилась, что примерно на 10 неделе беременности у нее началось кровотечение. Тогда победительница шоу "МастерШеф" около семи дней провела в больнице, чтобы находиться под постоянным наблюдением врачей и избежать отслоения плаценты, что привело бы к выкидышу.

Со временем состояние Глинской стабилизировалось, и она приехала домой. Однако на этом проблемы не закончились. По словам мамы двойни, однажды вечером она лежала на диване и почувствовала, что будто "лежит в луже". Тогда у кондитера произошло второе сильное кровотечение и она думала, что уже потеряла детей: "Страшно было. Но это секундный страх, а потом он куда-то ушел. Появилась вера в то, что все хорошо".

По словам кондитера, она решила не впадать в панику, а сделать необходимый укол и принять таблетки, которые ей выписали специалисты. Впоследствии звезда снова поехала в роддом и, к счастью, ничего плохого не произошло.

"Второй триместр у меня проходил хорошо. Но в сентябре я снова легла в роддом, потому что начались отеки, белок в моче и высокое давление. Это называется прееклампсия. Угроза в том, что когда у тебя слишком высокое давление и отеки, ребенок перестает расти. Он не получает через плаценту питательные вещества. Ребенок не растет и не развивается. Единственное решение этого вопроса – родить. Спасибо врачам, потому что они "дотянули" меня до 35,5 недели беременности. Тогда у меня детки перестали расти, они были по 2 килограмма. Уже была угроза. Меня перевели в реанимацию, а потом сделали кесарево сечение. Деток тоже положили в реанимацию", – поделилась Лиза Глинская.

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