Была продавщицей, а стала звездой Instagram: британцев удивил жизненный путь девушки Криштиану Роналду

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду около пяти лет строит отношения с испанской моделью Джорджиной Родригес и воспитывает общего с ней ребенка. 26-летняя гражданская жена футболиста прошла непростой путь от продавщицы в магазине до звезды Instagram.

Кардинально жизнь девушки изменилась после случайной встречи с легендой футбола. OBOZREVATEL узнал, как избранница Роналду стала звездой, а также собрал самые интересные факты из жизни Джорджины Родригес.

Будущая звезда Instagram родилась в 1995 году в Буэнос-Аэрос (столица Аргентины). Родители девушки разошлись, когда она была еще маленькой, но спустя 11 лет решили возобновить отношения. Попытка наладить семейную идиллию у них не удалась и вскоре отец Джорджины уехал в Аргентину, а мать в Испанию. Она вместе со своей сестрой были предоставлены сами себе.

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Все свое детство Джорджина изучала танцы, прежде чем стать моделью. Она с 3-летнего возраста изучала балет. В юности она отправилась в Мадрид, где недолго пыталась заниматься танцами, но из-за нехватки денег и времени, она оставила свое хобби.

Джорджина стала работать официанткой и продавщицей. После – она отправилась в Бристоль, где около 4 месяцев работала гувернанткой и изучала английский язык. Спустя некоторое время она устроилась в салон модного бутика.

Девушка начала строить модельную карьеру и однажды стала лицом рекламной кампании престижного бельевого бренда, с которым также сотрудничает Криштиану Роналду.

Как она рассказала в одном из интервью, молодые люди впервые увидели друг друга в 2016 году в салоне Gucci, где Родригес работала продавцом-консультантом.

"Через несколько дней мы вновь увиделись на другом мероприятии бренда... Там мы смогли пообщаться в расслабленной атмосфере, вдали от рабочей обстановки... Для каждого из нас это была любовь с первого взгляда", – сказала девушка.

После того, как танцовщица закрутила роман с бомбардиром "Реал Мадрид", она заключила контракт с модельным агентством и начала выставлять первые профессиональные снимки на странице в Instagram.

Воспользовавшись шансом, который появился в жизни девушки после встречи с Криштиану, Джорджина взялась за карьеру.

В начале августа 2017 года стало известно, что пара ждет девочку, которую назвали Алана Мартина. В ноябре следующего года в СМИ появились слухи, что футболист сделал предложение своей избраннице.

Кроме того, Криштиану внес возлюбленную в завещание и пока Джорджина является единственной наследницей футболиста.

Сейчас на странице в Instagram у модели насчитывается 27 миллионов подписчиков, хотя в сравнении с количеством фоловеров у ее парня Роналду (334 млн) – это не много.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Криштиану Роналду вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", где выступал с 2003 по 2009 год.