'Была не рада, что поселила меня у себя'. Украинская актриса раскрыла неожиданные страницы из жизни Ады Роговцевой

Популярная украинская актриса Олеся Власова раскрыла интересные подробности из жизни народной артистки Украины Ады Роговцевой. Власова играла с легендарной актрисой на одной сцене в спектакле "Варшавская мелодия-2".

В интервью OBOZ.UA актриса рассказала о совместных гастролях с Адой Николаевной и ее дочерью Екатериной Степанковой в Америку. И призналась, почему много лет обожает эту семью.

"Ада Николаевна – это космос, – рассказывает об одной из самых известных украинок Олеся Власова. – Она очень помогала и мне, и своей дочери Кате, которая тоже задействована в постановке "Варшавская мелодия-2". Сажала нас напротив, рассказывала, советовала. Кати отдельно на ушко ничего не шептала – относилась к нам, как партнерам, одинаково. Она двужильная. Когда мы были на гастролях в Америке, Ада Николаевна заболела воспалением легких. Она очень плохо себя чувствовала, но все отрабатывала. После спектакля была очень уставшей, однако шла к зрителям, всем улыбалась, со всеми фотографировалась. Я смотрела на нее и училась, как актер должен работать на сцене. Никакого пафоса и абсолютная преданность при таком космическом таланте".

Олеся Власова также вспомнила, что во время гастролей в США Ада Роговцева пригласила ее жить к себе: "Меня поселили в очень старенькую американку, было тяжеловато. А Ада Николаевна и Катя предложили переехать к ним. Мол, есть свободная комната, мы туда даже не заходим. И я у них жила, но потом, подозреваю, Ада Николаевна была не рада, что поселила меня (смеется). Потому что мы с Катей по ночам беспрерывно разговаривали на кухне. Она приходила, разгоняла нас спать. Тогда я совершенно влюбилась в их семью. Полгода стихи им посвящала, но не показывала, стеснялась. Я и сейчас увлекаюсь этой семьей".

Полное интервью с Олесей Власовой читайте на OBOZ.UA здесь.

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