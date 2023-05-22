Был женат и познакомил с другом: как Оля Полякова встретила своего мужа и в чем ее обвиняли хейтеры. Фото

Известная украинская певица Оля Полякова вышла замуж за своего нынешнего мужа Вадима Буряковского еще в 2004 году. Сейчас артистка нередко рассказывает о любимом и их семейной жизни в проекте "Взрослые девочки", который ведет вместе с Машей Ефросининой. Однако ранее звезда крайне редко упоминала о муже в публичном пространстве. В сети ходило немало слухов, что это связано с возрастом бизнесмена – он старше Оли на 16 лет. Однако сама исполнительница подобные сплетни всегда пресекала и опровергала.

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Сейчас Полякова признается, что в браке с Вадимом возникли проблемы. В частности, это связано с полномасштабной войной, а точнее разлукой, которую пришлось переживать паре после рокового 24 февраля. OBOZREVATEL решил рассказать историю любви главной "королевы ночи" страны и ее избранника.

Познакомились будущие супруги на дне рождении Вадима. Мужчина тогда отмечал 40-летие и устроил пышный праздник на корабле, куда Полякову пригласил выступить как артистку. Еще совсем юная блондинка спела несколько своих песен и, очевидно, сразу понравилась бизнесмену. Однако завязывать романтические отношения Буряковский с вокалисткой не торопился, поскольку был женат. Да и сама Полякова на тот момент имела бойфренда.

Впрочем, Вадим все же взял у Оли номер телефона. Между мужчиной и женщиной завязалась дружба. Причем очень крепкая и настоящая. Более того, бизнесмен решил свести певицу со своим близким другом.

"Вадик был женат. У нас не было близких отношений, у нас были дружеские отношения. Он не хотел меня обижать, он не хотел меня брать в статус какой-нибудь любовницы. Он меня уважал, и он меня познакомил со своим другом", – рассказывала как-то Полякова во "Взрослых девочках".

Тогда певица переживала болезненный опыт в отношениях с бойфрендом. Вадим советовал подруге порвать с парнем, а когда Полякова наконец решилась, то даже попросила бизнесмена сделать это вместо нее, поскольку сама боялась.

"Вадик – он был лучший друг. Я с ним обо всем советовалась. Вадик меня очень поддерживал, и он меня морально из этой ситуации вытащил. И как-то на этом моменте мы уже так с ним очень слились. Он был очень мне уже близок. Вадик поехал к этому моему парню. Я не знаю, четыре часа его не было, и когда Вадик вернулся, он уже был один... Потом мы продолжили с Вадиком общение, и уже, конечно, после этого оно уже завертелось. После этих всех перипетий мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решения принимает", – рассказывала Полякова.

Так, Вадим ушел от супруги и начал встречаться с Ольгой. Уже в 2005-м у них рождается дочь Маша, а в 2011-м – еще одна девочка Алиса. Хотя многие родственники и близкие друзья не верили в этот брак. Злые языки говорили, что Полякова с предпринимателем только ради денег. Не оставляли без внимания и большую разницу в возрасте супругов.

Позже Полякова на это ответила: "Сейчас все эти люди, они просто шокированы, что мы уже 20 лет живем. Он тогда мне сказал эту фразу: "Счастье стоит каждой секунды". Когда он тогда в это нырял, будучи 40-летним мужчиной. Я только сегодня понимаю, что такое 40 лет, это ничего!… 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно: пусть она его разденет, пусть она его обанкротит, пусть она отнимет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал".

Вадим помогал супруге построить карьеру: вкладывал деньги в продвижение, спонсировал клипы. Полякова никогда этого особо не скрывала, а наоборот – открыто благодарила мужа. Сейчас она одна из самых популярных и успешных певиц в Украине.

Однако в жизни Поляковой есть не только концерты и любовь поклонников, но также скандалы и хейтеры. Нередко прилетает в адрес не самой певицы, а в ее детей или мужа. Так было и в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В сети появилась информация, что Вадим выехал за границу. У украинцев, по понятным причинам, это вызвало шквал негодования. Но Полякова встала на защиту мужа.

Звезда записала эмоциональное видеообращение к обидчикам, которые обвиняют ее и ее любимого во лжи. В нем она сказала: "Очень противно мне сейчас наблюдать ситуацию, в которой какие-то паблики распространяют новость, что вроде бы мой муж был за границей, а я всем говорю, что нет. Мой муж со всеми разрешениями первый раз после начала войны 29 июня приехал за мной и моими детьми в Прагу. Мы были там три дня. Он был на двух моих концертах, и 3 июля мы отправились в Украину. Я прошу вас, люди, не разгоняйте говно на вентилятор. Отвратительно на это смотреть".

По словам певицы, 29 июня ее мужу исполнилось 60 лет, а это значит, что теперь он может законно покидать Украину. Несмотря на это разрешение, как отметила Полякова, бизнесмен остается в Киеве и не планирует уезжать из города.

Сейчас у супругов, как призналась знаменитость, непростой период. За время, когда Полякова с детьми жила за границей из-за войны, а любимый оставался в Украине, они якобы отвыкли друг от друга. Впрочем, артистка уверяет, что они с мужем не планируют расставаться, а будут работать над своими отношениями и сохранением семьи.

"Будем чинить. Я же понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать, никто не остался предыдущим, никто не остался таким, каким был до этого. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь", – прокомментировала звезда в эфире "Сніданку з 1+1".

Ранее OBOZREVATEL писал, что после вторых родов Оля Полякова поправилась на 22 килограмма. Она показала себя в максимальном весе и призналась, какое событие изменило всю ее жизнь.

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