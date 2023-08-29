Был 'Холостяком' и уезжал из Украины во время войны. Что известно о Михаиле Заливако, которому приписывают роман с Дашей Квитковой

Украинской блогерше-миллионнице Даше Квитковой, которая является победительницей девятого сезона шоу "Холостяк" (СТБ) и бывшей супругой его главного героя, телеведущего Никиты Добрынина, приписывают роман с бизнесменом Михаилом Заливако. Он также был "холостяком" на популярном реалити в 11 сезоне. 35-летнего предпринимателя заметили на месте ДТП в Святошинском районе Киева, виновницей которого стала Квиткова.

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Кроме того, поклонники заметили, что блогерша и "холостяк" практически одновременно публиковали фото из оного лифта. OBOZREVATEL решил напомнить, что известно о Михаиле Заливако, его бывших отношениях и позиции после полномасштабного вторжения.

Бизнесмен стал главным героем 11 сезона шоу "Холостяк", который выходил в 2021 году. Мужчина родом из Харькова. Родился 28 сентября 1987 года. Он является основателем логистической компании. Михаил увлекается спортом и любит экстрим, о чем свидетельствует одно из его достижений – восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

На проекте Заливако влюбился в Анну Богдан. Девушка – маркетолог по образованию, но работает туристическим агентом. Она увлекается экстремальными видами спорта, что и зацепило тогда "холостяка" – он сразу нашел общие интересы и точки соприкосновения с участницей, а потому в финале для многих зрителей его выбор был очевидным.

Кстати, многим зрителям Анна запомнилась как экс-жена бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Они поженились на Бали через три месяца после знакомства, а уже через полтора года развелись из-за "разочарований, обид и слез", как рассказывала позже девушка.

После проекта Заливако и Богдан долго встречались и даже начали жить вместе. Мужчина регулярно публиковал фото с возлюбленной с отдыха, ресторанов и просто красивых фотосессий. Однако в июне 2022 года пара неожиданно объявила о разрыве. Впрочем, уже скоро их заметили вместе во Львове. Эксы породили слухи о том, что возобновили отношения – они нежно обнимались и Михаил даже носил девушку на руках.

Как бы фаны не надеялись, что пара сумела преодолеть кризис в отношениях, Анна поставила в этом вопросе точку заявлением: "Я не общаюсь с Мишей. Никогда не общаюсь со своими бывшими".

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны девушка на время выезжала заграницу, но большую часть времени проводила в Киеве. Чего нельзя сказать о самом Заливако. Его позиция в целом вызывает неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. Нередко под публикациями бизнесмена можно встретить возмущенные комментарии от соотечественников касательно местонахождения и языка общения мужчины.

Так, Заливако продолжает вести свой блог в соцсетях на русском языке. "Украинский выучи! Позор", – оставил один подписчиков под недавним постом "холостяка".

Однако еще большую волну хейта вызвал тот факт, что в сентябре 2022-го Заливако отправился в Нью-Йорк, откуда публиковал счастливые фото и видео. Интернет-пользователи тут же поинтересовались, как мужчина смог выехать заграницу в условиях полномасштабной войны. Ответа от бизнесмена так и не поступило.

"Миша спрятался заграницей? Ссыкло", "Был бы умный – хотя бы не выкладывал свои счастливые видео из другой страны… пока в твоей стране воюют твои друзья. Мускулистое бесполезное говно", "А как ты выехал?" – писали Михаилу комментаторы.

Теперь же, очевидно, мужчина вернулся в Киев, где, по мнению многих фанов, закрутил роман с Квитковой. Подписчики заметили два разных снимка, сделанных в одном лифте. А по словам блогера Богдана Беспалова, пара и вовсе уже давно вместе, но скрывает отношения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Квиткова сообщила поклонникам неутешительные новости касательно здоровья ее с шоуменом двухлетнего сына. На днях маленького Льва госпитализировали в больницу с высокой температурой, которую звездная мама все никак не могла сбить.

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