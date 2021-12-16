Бузову в откровенном наряде отправили в бордель, а ее танец сравнили с конвульсиями

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова взбудоражила поклонников новым видео, в котором станцевала в откровенном наряде Снегурочки. Артистка предстала в прозрачной накидке и белье.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Хотели бы такую Снегурочку?", – поинтересовалась Бузова у своих подписчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах видно, как певица Ольга Бузова позирует в белом белье, а сверху она надела прозрачную накидку со стразами и перьями.

Видео дня

Знаменитость станцевала у елки с камином под трек, который собирается выпустить совсем скоро. А после повернулась к камере спиной, благодаря чему пользователи сети в деталях рассмотрели тыл артистки.

Увиденное понравилось далеко не всем. В комментариях под видео Ольгу раскритиковали, а также писали, что ее танцы похожи на конвульсии.

"Странновато как-то", "Какие же неуклюжие движения", "Без звука можно санитаров вызывать", "Испорченный робот", "Нервный тик", "Кто-то пошел по пути Волочковой", "Конвульсии", "Выключите ее кто-нибудь", "Она специально плохо танцует?", "Вы должны быть Снегурочкой для своего мужчины, а не для всех", "День за днем хуже и хуже", "Это просто бордель", "Не хотелось бы такую Снегурочку", "Что за приступ?", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ольга Бузова – 35-летняя российская телеведущая, певица, актриса театра и кино родом из Санкт-Петербурга (Россия). Популярность обрела благодаря реалити-шоу "Дом-2". В 2010 году Бузова впервые выступила на театральной сцене. Популярные песни – "Танцу под Бузову", "Мандаринка", "Водица", "Привыкаю" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ольга Бузова обвинила российского пропагандиста Владимира Соловьева в систематическом унижении женщин. Она заявила, что поведение телеведущего, который плохо обращается с женщинами словесно и физически, для нее "дно".