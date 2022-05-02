Бурмака призналась, что папа-историк предупреждал ее о нападении России: война была неизбежна

Народная артистка Украины Мария Бурмака призналась, что для нее полномасштабное нападение России на Украину не стало абсолютной неожиданностью. По словам звезды, ее покойный папа-историк предупреждал, что война неизбежна.

Эксперт догадывался, что президент-диктатор РФ Владимир Путин попытается заново собрать империю, ведь он не смирился с мыслью, что Украина обрела независимость. Об этом певица рассказала в интервью "Фактам" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос журналистки, ожидала ли знаменитость войны, та ответила: "Я думала, что она неизбежна. В 2016 году не стало моего отца, он был историком и считал, что война с Россией неизбежна, поскольку де-факто Украина не обрела независимость".

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Артистка объяснила, что ее отец предвидел имперские идеи военного преступника, но сама она до последнего надеялась на благоразумие врагов.

Однако в течение последнего года, когда о полномасштабной войне стали говорить гораздо чаще, она уже была готова к нападению.

"Последний год о войне начали говорить все чаще, но где-то в глубине души я все же рассчитывала, что этого не произойдет. Считала, что россияне – это люди. Но ведь они творят в Украине то, что не укладывается в понятие человечности! Мне казалось, что мир идет к гуманизму, но только не россияне", – заявила знаменитость.

В геноциде украинцев Мария Бурмака усматривает также вину обычных граждан России, которые позволили пропагандой "промыть" себе мозг и не остановили кровавого диктатора.

"Кто может знать, что в голове у Путина? Но самое страшное другое – народ, думающий так, как он. И это оскотинивание людей длилось много лет! Раздел проходил даже не по языковому вопросу. В России просто теряли человеческий облик, а массовая культура пробивала дно!" – сказала она.

Рассказывая о самом страшном дне войны, артистка вспомнила, как получила трагическое известие о смерти близкого друга по имени Андрей.

"В свое время он сбежал из Донецка. Знаешь, после того, как он скончался, несколько дней во сне я слышала его голос", – поделилась звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, что интуитивно предчувствовала полномасштабную войну и заранее готовилась к ней. Особенно остро она начала ожидать нападения России в конце 2021-го – в начале 2022 года.