Буллинг в детстве, критика от Хлывнюка, каминг-аут и неизлечимая болезнь: как Melovin добился успеха, несмотря на постоянные препятствия на пути

Известный украинский певец Melovin в четверг, 11 апреля отмечает свое 27-летие. Сегодня он имеет многотысячную армию поклонников, а его хиты напевает вся Украина. Впрочем, путь к признанию и славе был нелегким. С детства талантливый Костя Бочаров отличался от своих сверстников, а потому страдал от буллинга. И хотя это все уже в прошлом, сейчас в жизни звезды появились другие проблемы – неизлечимая болезнь.

Не так давно артист сообщил, что у него диагностировали сахарный диабет. Из-за недуга он резко похудел, проводил много времени в больнице и исчезал из медиапространства. О болезни музыканта, его непростом детстве, каминг-ауте, а также карьерных взлетах и падениях расскажем в материале OBOZ.UA по случаю дня рождения звезды.

Сложное детство и первое появление

Громко зарекомендовал о себе Melovin на "Х-Факторе". Однако любопытно, что он три раза участвовал в отборах, но все безуспешно. Лишь в 2015 году в шестом сезоне Константину удалось попасть на телевизионные кастинги и спеть наконец-то перед судьями, которых он пытался покорить исполнением хита группы "Океан Ельзи" – "Я не здамся без бою".

Тогда же исполнитель впервые рассказал, что все детство страдал от насмешек не только сверстников, но и старших людей. Они не понимали ни творческой натуры парня, ни его самовыражения через одежду: не такого цвета волосы, не такие глаза, не такая одежда. Следует заметить, что уже тогда у Кости появилась его фирменная линза, которую он носил только на одном глазу. Мама вокалистка отметила, что ее сын увлекался музыкой и актерством, а не футболом и боксом, как другие ребята, поэтому его и считали белой вороной, с которой никто не желал дружить.

Впрочем, Бочарова это не сломило. Он усердно работал и шел к своей мечте. Несмотря на мощное выступление на кастинге шестого сезона "Х-Фактора", тогда еще 18-летний певец не получил от судей исключительно положительных комментариев и четыре "да". Андрей Хлывнюк, например, разгромил псевдоним Melovin, назвав его слишком "дешевым", однако все же дал парню шанс пройти дальше. А вот Нино Катамадзе осталась недовольна выступлением участника и сказала ему "нет". Интересно, что, несмотря на это, Melovin называет эту грузинскую певицу своей любимой артисткой.

И хотя некоторые судьи сомневались в участнике, он сумел завоевать сердца фанатов и стать победителем 6 сезона, а после выпуска из проекта еще и построить успешную карьеру.

Евровидение и скандальные заявления после Нацотбора-2024

На Нацотборе в 2017 году Melovin занял третье место. Повторил он этот результат и в 2024-м. А вот между этими двумя отборами – в 2018 году – он сумел добыть в борьбе шанс представлять Украину на Евровидение в Лиссабоне. Для международного песенного конкурса певец подготовил вокально сложную, но сильную композицию под названием Under The Ladder.

Эффектный номер и голос Кости покорили еврофанов со всего мира, однако певец привез домой 17 место. Многие тогда пришли к выводу – украинца засудили и Melovin стоил гораздо более высокой ступени.

В этом году исполнитель решил снова попытаться покорить Европу. Поклонники заметили кардинальные внешние и внутренние изменения звезды. В частности, Melovin снял свою линзу, которая долгое время была его фишкой. На Нацотборе-2024, как уже отмечалось, певец забрал "бронзу".

После этого артист сделал несколько скандальное заявление, намекнув на фальсификацию голосов и "подкуп" жюри: "Соглашаюсь ли я с голосованием? Оно вызывает много вопросов: "слетела" ДІЯ – это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта и зря; разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 – вопрос; а еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили выше всего... Если мы сначала слышали от блогеров в комментариях, что лейбл ENKO предложил оплатить большую часть на Евровидении, чтобы поехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспільного" от рабочих, работающих там. Спасибо за эту информацию".

Многие назвали такое поведение музыканта инфантильным, а его слова – простой обидой. Впоследствии артист извинился и заверил, что у него "нет никаких претензий к победительницам".

Каминг-аут

5 июля 2021 года Melovin совершил каминг-аут. Это произошло во время его выступления на Atlas Weekend. 24-летний артист сначала поцеловал девушку, а затем и парня в губы, подняв флаг ЛГБТК+. Таким образом Константин заявил, что он бисексуален, то есть испытывает сексуальное влечение как к женщинам, так и к мужчинам.

Как и следовало ожидать, такой смелый шаг повлек за собой немало скандалов. В частности, телеканал M1, транслировавший выступление, вырезал момент каминг-аута из своей трансляции. Позже Melovin прокомментирует: "Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все из-за того, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу… И в это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру?"

Представители канала на это ответили, что о подобных "перформансах" стоило предупреждать заранее, поэтому причина того, что момент с каминг-аутом вырезали – это якобы отсутствие предварительной информации о намерениях артиста.

Неизлечимая болезнь

В ноябре 2023 года Melovin рассекретил, что болеет сахарным диабетом, который "съедает его изнутри". Из-за недуга он резко похудел, проводил много времени в больнице и исчезал из медиапространства. О своей болезни артист узнал, когда сдавал анализы перед удалением комков Биша. Певец считал, что его резкое изменение веса связано именно с этим, но результаты медицинского осмотра показали несколько иное, от чего музыкант "выпал в осадок".

Сейчас Melovin кардинально изменил свой образ жизни, в том числе пищевые привычки. Он похудел на 16 килограммов.

"Колю между бровями ботокс обязательно"

В преддверии своего 27 дня рождения музыкант признался, что делает уколы красоты. В обществе это вызвало неоднозначную реакцию, однако сам Melovin называет подобные процедуры заботой о себе.

"Колю между бровями ботокс обязательно, потому что когда много макияжа – это обычно потом глубокие морщинки. А ты их не хочешь видеть, когда тебе будет 40 – 60 лет. Я считаю это любовью к своему телу. Я же не что-то гипертрофирую, а делаю, чтобы быть красивым в отражении", – поделился певец в интервью "Люкс ФМ".

Как писал OBOZ.UA, ранее Melovin рассказал о тяжелой потере. Артист родом из Одессы сообщил, что в результате российских обстрелов родного города 15 марта погиб его близкий человек.

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