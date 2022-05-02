Букингемский дворец открыл уникальную акцию к платиновому юбилею Елизаветы II

В текущем году исполнится 70 лет со дня правления Великобританией королевой Елизаветой II. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года. По этому случаю Букингемский дворец начал акцию, в ходе которой в течение следующих 70 дней, начиная с сегодняшнего, в Instagram королевской семьи ежедневно будут публиковать "фото дня" королевы.

Как говорится в сообщении на официальной странице Букингемского дворца в соцсети, каждый снимок будет представлять один из годов правления Ее Величества. Таким образом, к торжеству мир увидит самые яркие моменты из жизни и монарха, и Британии.

Видео дня

В понедельник, 2 марта, уже появилось фото 1991 года, на котором Елизавета II открывает монумент знак в честь окончания строительства нового автомобильного моста через Темзу в Дартфорде, Кент. Транспортное соединение было первым, построенным в совершенно новом месте вдоль Темзы за более чем 50 лет.

Ранее OBOZREVATEL перечислил 50 малоизвестных фактов о коронации Елизаветы II, которая находится на троне дольше всех современных правителей. Кроме того, она считается самым могущественным монархом в истории Великобритании.