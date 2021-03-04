Букингемский дворец официально взялся за расследование жалоб подчиненных на Меган Маркл

Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения Меган Маркл к собственным подчиненным.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Поводом стала публикация в газете Times, где сообщалось, что два сотрудника Кенсингтонского дворца из команды герцогини Сассекской были вынуждены уволиться в 2018 году из-за оказываемого на них с ее стороны "невыносимого давления", эмоциональной жестокости и манипуляций.

Представители Меган Маркл сразу же опровергли подобные обвинения. Но Букингемский дворец решил подробнее изучить изложенные в статье факты, поскольку он "не потерпит запугиваний и домогательств на рабочем месте". В ходе расследования будет проведена беседа с сотрудниками секретариата, включая тех, кто уже не работает при дворе.

"Мы очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских, изложенных в The Times. Наша команда будет разбираться в обстоятельствах, описанных в статье. Персонал, включая тех сотрудников, кто уже здесь не работает, будет приглашен для участия в расследовании... Королевская семья уже несколько лет придерживается политики уважения достоинства сотрудников и не потерпит ни сейчас, ни в будущем издевательств или преследований на рабочем месте", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

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