Букингемский дворец официально взялся за расследование жалоб подчиненных на Меган Маркл

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
4,7 т.
Меган Маркл

Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения Меган Маркл к собственным подчиненным.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Поводом стала публикация в газете Times, где сообщалось, что два сотрудника Кенсингтонского дворца из команды герцогини Сассекской были вынуждены уволиться в 2018 году из-за оказываемого на них с ее стороны "невыносимого давления", эмоциональной жестокости и манипуляций.

Представители Меган Маркл сразу же опровергли подобные обвинения. Но Букингемский дворец решил подробнее изучить изложенные в статье факты, поскольку он "не потерпит запугиваний и домогательств на рабочем месте". В ходе расследования будет проведена беседа с сотрудниками секретариата, включая тех, кто уже не работает при дворе.

Меган Маркл

"Мы очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских, изложенных в The Times. Наша команда будет разбираться в обстоятельствах, описанных в статье. Персонал, включая тех сотрудников, кто уже здесь не работает, будет приглашен для участия в расследовании... Королевская семья уже несколько лет придерживается политики уважения достоинства сотрудников и не потерпит ни сейчас, ни в будущем издевательств или преследований на рабочем месте", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Великобританиялюдизвездышоу-бизнесшоуМеган Маркл